https://ria.ru/20210816/afganistan-1745857625.html

Члены афганской диаспоры в США раскритиковали их действия в Афганистане

Члены афганской диаспоры в США раскритиковали их действия в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

Члены афганской диаспоры в США раскритиковали их действия в Афганистане

Представители афганской диаспоры Нью-Йорка провели митинг у здания штаб-квартиры ООН в поддержку народа Афганистана и против действий США в этой стране, где... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T01:48

2021-08-16T01:48

2021-08-16T02:13

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

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НЬЮ-ЙОРК, 16 авг - РИА Новости. Представители афганской диаспоры Нью-Йорка провели митинг у здания штаб-квартиры ООН в поддержку народа Афганистана и против действий США в этой стране, где боевики движения "Талибан"* взяли страну под контроль и в воскресенье заняли столицу.Десятки человек с черно-красно-зелеными триколорами скандировали "Свободу Афганистану", "Жизни афганцев имеют значение", а также призывали ввести санкции против Пакистана, где зародилось движение талибов."Мы проводим акцию, чтобы призвать к миру в Афганистане и потребовать введения санкций против Исламабада. Мы здесь для того, чтобы мир узнал: это не только война афганцев против терроризма... Но мы ведем эту войну в одиночку, нам никто не помогает. США и НАТО бросили нас, и "Талибан"* захватил всю страну", - сказал корреспонденту РИА Новости один из участников манифестации по имени Хайбер.По его словам, собравшиеся у штаб-квартиры ООН призывают мировое сообщество не забыть про афганцев, над многими из которых с приходом талибов нависла смертельная угроза. "Талибы никогда не прекращали нас убивать, и они не перестанут это делать. Лидеры мировых держав должны вмешаться. Мы не хотим, чтобы они нас опять оставили на произвол судьбы!" - сказал он.Другой участник манифестации, по имени Каист, выразил мнение, что НАТО необходимо вернуться в Афганистан. "Они не завершили то, что начали 20 лет назад (после свержения талибов в 2001 году - ред.). Так что мы хотим, чтобы они вернулись и закончили начатое", - сказал манифестант.Участник акции Акмаль Ахмадзай рассказал, что его семья находится в Афганистане. "Моя семья сейчас в Кабуле. Они говорят, что все бегут и никто ни о ком не заботится", - отметил он. Сообщения о том, что американцы эвакуируют из страны сотрудничавших с ними афганцев, Ахмадзай назвал неправдой. "Вчера мою семью пригласили в посольство на собеседование. Но, когда они пришли, им сказали, что американцы ни с кем не хотят говорить, потому что заняты уничтожением всех вещей (в дипмиссии), потому что уезжают. Есть люди, которые помогали армии США, они хотели свободы и ради этого рисковали жизнью. Они помогали американцам устанавливать отношения с афганским народом и правительством. Но американцев не волнуют их жизни, они предали этих людей", - сказал собеседник агентства.По его словам, нынешнее развитие событий является не только трагедией для афганского народа, но и провалом политики США и их союзников по НАТО. "Штаты, безусловно, несут ответственность. Как я понимаю, они хотят прекратить войну, которая длилась 20 лет, и с этой войны они не получили ничего, кроме жертв среди своего народа, - сказал Ахмадзай. - Администрация Джо Байдена приняла решение уйти из Афганистана. Но они могли сделать это лучше. Как быть с теми людьми, которые им помогали? Как насчет тех переводчиков, которых я знаю лично?"Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим в эфире телеканала "Аль-Джазира" заявил, что война Афганистане закончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745857339.html

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745855970.html

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афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден