Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745857625.html
Члены афганской диаспоры в США раскритиковали их действия в Афганистане
Члены афганской диаспоры в США раскритиковали их действия в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021
Члены афганской диаспоры в США раскритиковали их действия в Афганистане
Представители афганской диаспоры Нью-Йорка провели митинг у здания штаб-квартиры ООН в поддержку народа Афганистана и против действий США в этой стране, где... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T01:48
2021-08-16T02:13
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745493165_0:21:1040:606_1920x0_80_0_0_53c1477320b6d75da6ee052859af4fd0.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 16 авг - РИА Новости. Представители афганской диаспоры Нью-Йорка провели митинг у здания штаб-квартиры ООН в поддержку народа Афганистана и против действий США в этой стране, где боевики движения "Талибан"* взяли страну под контроль и в воскресенье заняли столицу.Десятки человек с черно-красно-зелеными триколорами скандировали "Свободу Афганистану", "Жизни афганцев имеют значение", а также призывали ввести санкции против Пакистана, где зародилось движение талибов."Мы проводим акцию, чтобы призвать к миру в Афганистане и потребовать введения санкций против Исламабада. Мы здесь для того, чтобы мир узнал: это не только война афганцев против терроризма... Но мы ведем эту войну в одиночку, нам никто не помогает. США и НАТО бросили нас, и "Талибан"* захватил всю страну", - сказал корреспонденту РИА Новости один из участников манифестации по имени Хайбер.По его словам, собравшиеся у штаб-квартиры ООН призывают мировое сообщество не забыть про афганцев, над многими из которых с приходом талибов нависла смертельная угроза. "Талибы никогда не прекращали нас убивать, и они не перестанут это делать. Лидеры мировых держав должны вмешаться. Мы не хотим, чтобы они нас опять оставили на произвол судьбы!" - сказал он.Другой участник манифестации, по имени Каист, выразил мнение, что НАТО необходимо вернуться в Афганистан. "Они не завершили то, что начали 20 лет назад (после свержения талибов в 2001 году - ред.). Так что мы хотим, чтобы они вернулись и закончили начатое", - сказал манифестант.Участник акции Акмаль Ахмадзай рассказал, что его семья находится в Афганистане. "Моя семья сейчас в Кабуле. Они говорят, что все бегут и никто ни о ком не заботится", - отметил он. Сообщения о том, что американцы эвакуируют из страны сотрудничавших с ними афганцев, Ахмадзай назвал неправдой. "Вчера мою семью пригласили в посольство на собеседование. Но, когда они пришли, им сказали, что американцы ни с кем не хотят говорить, потому что заняты уничтожением всех вещей (в дипмиссии), потому что уезжают. Есть люди, которые помогали армии США, они хотели свободы и ради этого рисковали жизнью. Они помогали американцам устанавливать отношения с афганским народом и правительством. Но американцев не волнуют их жизни, они предали этих людей", - сказал собеседник агентства.По его словам, нынешнее развитие событий является не только трагедией для афганского народа, но и провалом политики США и их союзников по НАТО. "Штаты, безусловно, несут ответственность. Как я понимаю, они хотят прекратить войну, которая длилась 20 лет, и с этой войны они не получили ничего, кроме жертв среди своего народа, - сказал Ахмадзай. - Администрация Джо Байдена приняла решение уйти из Афганистана. Но они могли сделать это лучше. Как быть с теми людьми, которые им помогали? Как насчет тех переводчиков, которых я знаю лично?"Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим в эфире телеканала "Аль-Джазира" заявил, что война Афганистане закончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745857339.html
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745855970.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745493165_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_7ad10a7c0a336abfce7c27028986f870.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден
01:48 16.08.2021 (обновлено: 02:13 16.08.2021)
 
Члены афганской диаспоры в США раскритиковали их действия в Афганистане

Члены афганской диаспоры на митинге в Нью-Йорке раскритиковали действия США в Афганистане

© REUTERS / STRINGERБоевики "Талибана"* в городе Фарах
Боевики Талибана* в городе Фарах - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / STRINGER
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 16 авг - РИА Новости. Представители афганской диаспоры Нью-Йорка провели митинг у здания штаб-квартиры ООН в поддержку народа Афганистана и против действий США в этой стране, где боевики движения "Талибан"* взяли страну под контроль и в воскресенье заняли столицу.
Десятки человек с черно-красно-зелеными триколорами скандировали "Свободу Афганистану", "Жизни афганцев имеют значение", а также призывали ввести санкции против Пакистана, где зародилось движение талибов.
"Мы проводим акцию, чтобы призвать к миру в Афганистане и потребовать введения санкций против Исламабада. Мы здесь для того, чтобы мир узнал: это не только война афганцев против терроризма... Но мы ведем эту войну в одиночку, нам никто не помогает. США и НАТО бросили нас, и "Талибан"* захватил всю страну", - сказал корреспонденту РИА Новости один из участников манифестации по имени Хайбер.
По его словам, собравшиеся у штаб-квартиры ООН призывают мировое сообщество не забыть про афганцев, над многими из которых с приходом талибов нависла смертельная угроза. "Талибы никогда не прекращали нас убивать, и они не перестанут это делать. Лидеры мировых держав должны вмешаться. Мы не хотим, чтобы они нас опять оставили на произвол судьбы!" - сказал он.
Бои за Кандагар - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
01:42Обострение ситуации в Афганистане
Вице-президент Афганистана заявил, что остался в стране
Другой участник манифестации, по имени Каист, выразил мнение, что НАТО необходимо вернуться в Афганистан. "Они не завершили то, что начали 20 лет назад (после свержения талибов в 2001 году - ред.). Так что мы хотим, чтобы они вернулись и закончили начатое", - сказал манифестант.
Участник акции Акмаль Ахмадзай рассказал, что его семья находится в Афганистане. "Моя семья сейчас в Кабуле. Они говорят, что все бегут и никто ни о ком не заботится", - отметил он. Сообщения о том, что американцы эвакуируют из страны сотрудничавших с ними афганцев, Ахмадзай назвал неправдой. "Вчера мою семью пригласили в посольство на собеседование. Но, когда они пришли, им сказали, что американцы ни с кем не хотят говорить, потому что заняты уничтожением всех вещей (в дипмиссии), потому что уезжают. Есть люди, которые помогали армии США, они хотели свободы и ради этого рисковали жизнью. Они помогали американцам устанавливать отношения с афганским народом и правительством. Но американцев не волнуют их жизни, они предали этих людей", - сказал собеседник агентства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
00:38Обострение ситуации в Афганистане
Трамп назвал ситуацию в Афганистане "одним из величайших поражений США"
По его словам, нынешнее развитие событий является не только трагедией для афганского народа, но и провалом политики США и их союзников по НАТО. "Штаты, безусловно, несут ответственность. Как я понимаю, они хотят прекратить войну, которая длилась 20 лет, и с этой войны они не получили ничего, кроме жертв среди своего народа, - сказал Ахмадзай. - Администрация Джо Байдена приняла решение уйти из Афганистана. Но они могли сделать это лучше. Как быть с теми людьми, которые им помогали? Как насчет тех переводчиков, которых я знаю лично?"
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим в эфире телеканала "Аль-Джазира" заявил, что война Афганистане закончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреСШАТалибанАфганистанДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49В Тамбовской области в костре нашли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
14:10Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
13:59На Камчатке появится горячая линия для туристов
13:59Талибы более договороспособны, чем правительство в Кабуле, заявили в МИД
13:56В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
13:55Главреда издания Baza оштрафовали за участие в несогласованной акции
13:55Жириновский предложил отменить жеребьевку при составлении бюллетеней
Лента новостейМолния