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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745857339.html
Вице-президент Афганистана заявил, что остался в стране
Вице-президент Афганистана заявил, что остался в стране - РИА Новости, 16.08.2021
Вице-президент Афганистана заявил, что остался в стране
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что остался в своей стране вместе с народом. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T01:42
2021-08-16T01:42
обострение ситуации в афганистане
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что остался в своей стране вместе с народом.Ранее он писал, что никогда не преклонится перед боевиками движения "Талибан"*."На моей земле. Вместе с народом. По причине и с целью. С твердой верой в праведность. Наша легитимность - в том, чтобы противостоять притеснениям, поддерживаемым Пакистаном, и жестокой диктатуре", - заявил Салех в Twitter.Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что решил покинуть страну, чтобы предотвратить бойню. Впоследствии личный охранник президента подтвердил катарскому телеканалу "Аль-Джазира", что Гани улетел в Ташкент.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
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в мире, талибан, афганистан
01:42 16.08.2021
 
Вице-президент Афганистана заявил, что остался в стране

Вице-президент Афганистана Салех заявил, что остался в стране

© AP Photo / Sidiqullah KhanБои за Кандагар
Бои за Кандагар - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Sidiqullah Khan
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что остался в своей стране вместе с народом.
Ранее он писал, что никогда не преклонится перед боевиками движения "Талибан"*.
"На моей земле. Вместе с народом. По причине и с целью. С твердой верой в праведность. Наша легитимность - в том, чтобы противостоять притеснениям, поддерживаемым Пакистаном, и жестокой диктатуре", - заявил Салех в Twitter.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что решил покинуть страну, чтобы предотвратить бойню. Впоследствии личный охранник президента подтвердил катарскому телеканалу "Аль-Джазира", что Гани улетел в Ташкент.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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