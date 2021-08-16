https://ria.ru/20210816/afganistan-1745857339.html

Вице-президент Афганистана заявил, что остался в стране

Вице-президент Афганистана заявил, что остался в стране - РИА Новости, 16.08.2021

Вице-президент Афганистана заявил, что остался в стране

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что остался в своей стране вместе с народом. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T01:42

2021-08-16T01:42

2021-08-16T01:42

обострение ситуации в афганистане

в мире

талибан

афганистан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что остался в своей стране вместе с народом.Ранее он писал, что никогда не преклонится перед боевиками движения "Талибан"*."На моей земле. Вместе с народом. По причине и с целью. С твердой верой в праведность. Наша легитимность - в том, чтобы противостоять притеснениям, поддерживаемым Пакистаном, и жестокой диктатуре", - заявил Салех в Twitter.Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что решил покинуть страну, чтобы предотвратить бойню. Впоследствии личный охранник президента подтвердил катарскому телеканалу "Аль-Джазира", что Гани улетел в Ташкент.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.*Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, талибан, афганистан