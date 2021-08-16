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Трамп назвал ситуацию в Афганистане "одним из величайших поражений США"
Трамп назвал ситуацию в Афганистане "одним из величайших поражений США" - РИА Новости, 16.08.2021
Трамп назвал ситуацию в Афганистане "одним из величайших поражений США"
Бывший президент США Дональд Трамп назвал события в Афганистане, где боевики движения "Талибан"* взяли под контроль страну и вошли в столицу, одним из самых... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T00:38
2021-08-16T00:38
2021-08-16T07:47
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
талибан
афганистан
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал события в Афганистане, где боевики движения "Талибан"* взяли под контроль страну и вошли в столицу, одним из самых больших поражений в истории Америки.Экс-президент выразил мнение, что действующему главе государства Джо Байдену следует "с позором уйти в отставку". "Это (отставка - ред.) не должно быть таким уж большим делом, потому что он с самого начала не был избран законно", - добавил политик.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что 20-летняя война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, дональд трамп
00:38 16.08.2021 (обновлено: 07:47 16.08.2021)
Трамп назвал ситуацию в Афганистане "одним из величайших поражений США"
Экс-президент Трамп назвал действия Байдена в Афганистане "одним из величайших поражений Америки"