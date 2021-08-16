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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/aeroport-1745935194.html
Хаос в аэропорту в Кабуле создали американцы, заявили в МИД
Хаос в аэропорту в Кабуле создали американцы, заявили в МИД - РИА Новости, 16.08.2021
Хаос в аэропорту в Кабуле создали американцы, заявили в МИД
Хаос и бардак в аэропорту Кабула был вызван действиями США во время эвакуации своих граждан из Афганистана, заявил в понедельник спецпредставитель президента... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:12
2021-08-16T15:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Хаос и бардак в аэропорту Кабула был вызван действиями США во время эвакуации своих граждан из Афганистана, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт."В самом Кабуле обстановка абсолютно спокойная &lt;...&gt;, и это смешивать с хаосом, который в аэропорту был создан, абсолютно не надо", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, аэропорт открыт для международных рейсов. "Но поскольку американцам приспичило прислать несколько тысяч пехотинцев, чтобы эвакуировать какое-то количество их сотрудников &lt;...&gt;, они были вынуждены временно прекратить прилеты и посадки гражданских рейсов, этим и создали хаос и по большому счету бардак", - пояснил Кабулов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/afganistan-1745882937.html
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в мире, кабул (город)
15:12 16.08.2021 (обновлено: 15:35 16.08.2021)
 
Хаос в аэропорту в Кабуле создали американцы, заявили в МИД

МИД России: хаос в аэропорту в Кабуле создали американцы во время эвакуации

© REUTERS / StringerБоевик Талибана* возле аэропорта в Кабуле, Афганистан
Боевик Талибана* возле аэропорта в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Хаос и бардак в аэропорту Кабула был вызван действиями США во время эвакуации своих граждан из Афганистана, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.
"В самом Кабуле обстановка абсолютно спокойная <...>, и это смешивать с хаосом, который в аэропорту был создан, абсолютно не надо", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, аэропорт открыт для международных рейсов. "Но поскольку американцам приспичило прислать несколько тысяч пехотинцев, чтобы эвакуировать какое-то количество их сотрудников <...>, они были вынуждены временно прекратить прилеты и посадки гражданских рейсов, этим и создали хаос и по большому счету бардак", - пояснил Кабулов.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России
Боевики Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 10:39Сказано в эфире
Военный политолог: у "Талибана"* – далеко идущие планы
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)
 
 
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