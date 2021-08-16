https://ria.ru/20210816/aeroport-1745935194.html

Хаос в аэропорту в Кабуле создали американцы, заявили в МИД

Хаос в аэропорту в Кабуле создали американцы, заявили в МИД - РИА Новости, 16.08.2021

Хаос в аэропорту в Кабуле создали американцы, заявили в МИД

Хаос и бардак в аэропорту Кабула был вызван действиями США во время эвакуации своих граждан из Афганистана, заявил в понедельник спецпредставитель президента... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T15:12

2021-08-16T15:12

2021-08-16T15:35

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Хаос и бардак в аэропорту Кабула был вызван действиями США во время эвакуации своих граждан из Афганистана, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт."В самом Кабуле обстановка абсолютно спокойная <...>, и это смешивать с хаосом, который в аэропорту был создан, абсолютно не надо", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, аэропорт открыт для международных рейсов. "Но поскольку американцам приспичило прислать несколько тысяч пехотинцев, чтобы эвакуировать какое-то количество их сотрудников <...>, они были вынуждены временно прекратить прилеты и посадки гражданских рейсов, этим и создали хаос и по большому счету бардак", - пояснил Кабулов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/afganistan-1745882937.html

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город)