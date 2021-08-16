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Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции
Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции - РИА Новости, 16.08.2021
Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции
Военные США открыли стрельбу в воздух в аэропорту Кабула, после того как толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. В результате выстрелов погибло несколько человек. Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов ("Талибан"— запрещенная в России террористическая организация) на крупные города.
2021-08-16T09:33
2021-08-16T09:33
2021-08-16T09:33
видео
аэропорт
афганистан
кабул
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15 августа был взят Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
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Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции
Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции
2021-08-16T09:33
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, аэропорт, афганистан, кабул, видео
Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции
Военные США открыли стрельбу в воздух в аэропорту Кабула, после того как толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. В результате выстрелов погибло несколько человек. Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов ("Талибан"— запрещенная в России террористическая организация) на крупные города.
2021-08-16T09:33
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PT0M59S
Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции
Военные США открыли стрельбу в воздух в аэропорту Кабула, после того как толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. В результате выстрелов погибло несколько человек. Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов ("Талибан"— запрещенная в России террористическая организация) на крупные города.