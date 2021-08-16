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Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции

Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции - РИА Новости, 16.08.2021

Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции

Военные США открыли стрельбу в воздух в аэропорту Кабула, после того как толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. В результате выстрелов погибло несколько человек. Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов ("Талибан"— запрещенная в России террористическая организация) на крупные города.

2021-08-16T09:33

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видео

аэропорт

афганистан

кабул

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15 августа был взят Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".

афганистан

кабул

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Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции 2021-08-16T09:33 true PT0M59S

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