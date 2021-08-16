https://ria.ru/20210816/aeroflot-1746515039.html

"Аэрофлот" представил Boeing 777 с обновленным салоном

"Аэрофлот" представил Boeing 777 с обновленным салоном - РИА Новости, 20.08.2021

"Аэрофлот" представил Boeing 777 с обновленным салоном

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" представила дальнемагистральный лайнер Boeing 777 c обновлённым салоном и индивидуальными кабинами в... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-16T11:50

2021-08-16T11:50

2021-08-20T11:54

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АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" представила дальнемагистральный лайнер Boeing 777 c обновлённым салоном и индивидуальными кабинами в бизнес-классе, передает корреспондент РИА Новости."Компоновка салона – 28 кресел бизнес-класса Super Diamond NG, оборудованных дверьми, 24 кресла класса "Комфорт" и 375 кресел класса "Эконом". Все сидения в салоне выполнены из высококачественной жаккардовой ткани. Шаг кресел в классе "Эконом" составляет в среднем 80 сантиметров, в классе "Комфорт" – 96 сантиметров", - отмечает компания."Пассажирам класса "Бизнес" предлагаются индивидуальные кресла с высоким уровнем приватности. Выдвижные двери и дополнительный подлокотник мгновенно превращают место в небольшой кабинет, уютный кинозал с монитором высокого разрешения (HD) и диагональю 18,5 дюйма или закрытую от посторонних взглядов спальную комнату, в которой кресло раскладывается в горизонтальную кровать с максимальной длиной 2 метра", - добавили в "Аэрофлоте".Самолёт вмещает 427 пассажиров. Всем путешественникам доступна новейшая развлекательная мультимедийная система Panasonic Ex3: кинопремьеры и классика кинематографа, аудиокниги и более 600 музыкальных альбомов, игры, детский канал, карта полёта с гидами по городам. Также на борту есть платный доступ к высокоскоростному интернету (до 30 Мбит/сек).Авиакомпания сообщила, что планирует использовать Boeing 777 с новым салоном на самых востребованных внутренних и международных направлениях: Дубай, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Маэ, Мале, Дели, Ереван, Бишкек, Баку, Ташкент, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский. До конца 2021 года "Аэрофлот" оснастит обновлённым интерьером ещё два самолёта.

https://ria.ru/20210622/aeroflot-1738047478.html

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