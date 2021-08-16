Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210816/aeroflot-1746515039.html
"Аэрофлот" представил Boeing 777 с обновленным салоном
"Аэрофлот" представил Boeing 777 с обновленным салоном - РИА Новости, 20.08.2021
"Аэрофлот" представил Boeing 777 с обновленным салоном
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" представила дальнемагистральный лайнер Boeing 777 c обновлённым салоном и индивидуальными кабинами в... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-16T11:50
2021-08-20T11:54
новости компаний - экономика
аэрофлот
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746035472_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_1b3fc2303f8289f0a1f76d900a6d4909.jpg
АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" представила дальнемагистральный лайнер Boeing 777 c обновлённым салоном и индивидуальными кабинами в бизнес-классе, передает корреспондент РИА Новости."Компоновка салона – 28 кресел бизнес-класса Super Diamond NG, оборудованных дверьми, 24 кресла класса "Комфорт" и 375 кресел класса "Эконом". Все сидения в салоне выполнены из высококачественной жаккардовой ткани. Шаг кресел в классе "Эконом" составляет в среднем 80 сантиметров, в классе "Комфорт" – 96 сантиметров", - отмечает компания."Пассажирам класса "Бизнес" предлагаются индивидуальные кресла с высоким уровнем приватности. Выдвижные двери и дополнительный подлокотник мгновенно превращают место в небольшой кабинет, уютный кинозал с монитором высокого разрешения (HD) и диагональю 18,5 дюйма или закрытую от посторонних взглядов спальную комнату, в которой кресло раскладывается в горизонтальную кровать с максимальной длиной 2 метра", - добавили в "Аэрофлоте".Самолёт вмещает 427 пассажиров. Всем путешественникам доступна новейшая развлекательная мультимедийная система Panasonic Ex3: кинопремьеры и классика кинематографа, аудиокниги и более 600 музыкальных альбомов, игры, детский канал, карта полёта с гидами по городам. Также на борту есть платный доступ к высокоскоростному интернету (до 30 Мбит/сек).Авиакомпания сообщила, что планирует использовать Boeing 777 с новым салоном на самых востребованных внутренних и международных направлениях: Дубай, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Маэ, Мале, Дели, Ереван, Бишкек, Баку, Ташкент, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский. До конца 2021 года "Аэрофлот" оснастит обновлённым интерьером ещё два самолёта.
https://ria.ru/20210622/aeroflot-1738047478.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746035472_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_40873e6d213da0032188306b27c1f328.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, аэрофлот, россия
11:50 16.08.2021 (обновлено: 11:54 20.08.2021)
 

"Аэрофлот" представил Boeing 777 с обновленным салоном

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" представила дальнемагистральный лайнер Boeing 777 c обновлённым салоном и индивидуальными кабинами в бизнес-классе, передает корреспондент РИА Новости.
"Компоновка салона – 28 кресел бизнес-класса Super Diamond NG, оборудованных дверьми, 24 кресла класса "Комфорт" и 375 кресел класса "Эконом". Все сидения в салоне выполнены из высококачественной жаккардовой ткани. Шаг кресел в классе "Эконом" составляет в среднем 80 сантиметров, в классе "Комфорт" – 96 сантиметров", - отмечает компания.
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 11:37
"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных
"Пассажирам класса "Бизнес" предлагаются индивидуальные кресла с высоким уровнем приватности. Выдвижные двери и дополнительный подлокотник мгновенно превращают место в небольшой кабинет, уютный кинозал с монитором высокого разрешения (HD) и диагональю 18,5 дюйма или закрытую от посторонних взглядов спальную комнату, в которой кресло раскладывается в горизонтальную кровать с максимальной длиной 2 метра", - добавили в "Аэрофлоте".
Самолёт вмещает 427 пассажиров. Всем путешественникам доступна новейшая развлекательная мультимедийная система Panasonic Ex3: кинопремьеры и классика кинематографа, аудиокниги и более 600 музыкальных альбомов, игры, детский канал, карта полёта с гидами по городам. Также на борту есть платный доступ к высокоскоростному интернету (до 30 Мбит/сек).
Авиакомпания сообщила, что планирует использовать Boeing 777 с новым салоном на самых востребованных внутренних и международных направлениях: Дубай, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Маэ, Мале, Дели, Ереван, Бишкек, Баку, Ташкент, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский. До конца 2021 года "Аэрофлот" оснастит обновлённым интерьером ещё два самолёта.
 
Новости компаний - ЭкономикаАэрофлотРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07Путин проведет переговоры с Токаевым в Москве
15:06Путин посетит Нижегородскую область
15:06В Крыму затонул катер во время шторма
15:05Защита Уилана подала ходатайство об отбывании им наказания в США
14:59Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party
14:56Британия добавила семь россиян в санкционный список по химоружию
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
Лента новостейМолния