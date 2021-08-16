https://ria.ru/20210816/adygeya-1745965022.html

Власти Адыгеи и Российский союз молодежи договорились о сотрудничестве

Власти Адыгеи и Российский союз молодежи договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 16.08.2021

Власти Адыгеи и Российский союз молодежи договорились о сотрудничестве

Власти Адыгеи и Российский союз молодежи подписали соглашение о сотрудничестве, договорившись о взаимодействии в сферах патриотического воспитания и развития ее РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:31

2021-08-16T17:31

2021-08-16T17:31

республика адыгея

общество

республика адыгея

российский союз молодежи

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 16 авг – РИА Новости. Власти Адыгеи и Российский союз молодежи подписали соглашение о сотрудничестве, договорившись о взаимодействии в сферах патриотического воспитания и развития ее интеллектуального и кадрового потенциала, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В доме правительства республики Адыгея состоялась рабочая встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова и председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого… В ходе встречи были обсуждены вопросы развития молодежных объединений и подписано соглашение о сотрудничестве между РСМ и правительством РА", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны буду сотрудничать в сферах патриотического воспитания, развития молодежного творчества, вовлечения молодежи в социальную практику, развития ее социальных инициатив, кадрового и интеллектуального потенциала."С Российским союзом молодежи мы давно сотрудничаем по разным направлениям. Во время пандемии много молодых людей присоединились к волонтерскому движению, помогали всем, кто в этом нуждался. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с РСМ для развития возможных форм самоуправления молодежи, поддержке их инициатив, профессиональных компетенций. Наша общая цель – усилить взаимодействие общества и власти в решении важных вопросов молодого поколения", - цитирует Кумпилова пресс-служба.Отмечается, что в ходе встречи глава Адыгеи призвал молодежь активней объединяться вокруг созидательных идей, а республиканскому министру образования поручил продумать систему поощрения активистов.

https://ria.ru/20210729/adygeya-1743506595.html

https://ria.ru/20210714/lagonaki-1741296791.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика адыгея, российский союз молодежи, мурат кумпилов