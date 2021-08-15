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"Корни уходят в Англию". Что стало с тайными владыками мира

"Корни уходят в Англию". Что стало с тайными владыками мира - РИА Новости, 15.08.2021

"Корни уходят в Англию". Что стало с тайными владыками мира

Загадочную организацию "Золотая заря", практиковавшую магию и алхимию, основали в Великобритании в 1897 году. В ордене состояли известные личности — писатели,... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T08:00

2021-08-15T08:00

2021-08-15T12:09

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владимир винокуров

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Загадочную организацию "Золотая заря", практиковавшую магию и алхимию, основали в Великобритании в 1897 году. В ордене состояли известные личности — писатели, ученые, политики. На Западе ему приписывали тайное господство над миром, сравнивали с масонами. Что же было на самом деле — разбиралось РИА Новости."Божественный" сертификатВо второй половине XIX века Англию охватила мистическая лихорадка — в моду вошло все таинственное и готическое. Поместья богатых британцев теперь походили на средневековые замки. В литературных произведениях все чаще фигурировали призраки и духи. Особенно привлекали публику темные страницы истории, скрытые смыслы и хитросплетения.Основатель "Золотой зари" Сэмюэль Мазерс, человек невысокого происхождения, с юности интересовался магией. Долгое время работал в Британской библиотеке, где изучал и переводил на английский язык древние магические и алхимические трактаты.Как повествует история ордена, однажды Сэмюэль обнаружил манускрипт неизвестного содержания. Среди непонятных иероглифов был указан адрес некой Анны Шпренгель. Выяснилось, что женщина состоит в тайном магическом объединении в Германии. Мазерс посчитал это знаком свыше, а рукопись счел "божественным" сертификатом, дающим право на создание собственного общества."Золотая заря" — в некотором роде прототип Хогвартса, школы волшебников. Мазерс создавал общество как высшее учебное заведение для магов, где есть ученики и наставники. Обучение разделил на две ступени — для вновь прибывших и для более опытных членов ордена", — объясняет профессор кафедры философии, религии и религиоведения МГУ Владимир Винокуров.При этом, по мнению историков, сам Сэмюэль свято верил в реальные возможности древней магии и считал, что современный ему мир попросту забыл о ней.Строго по знакомствуВ "Золотую зарю" принимали тайно. В организацию допускали только по рекомендации тех, кто уже в ней состоит. Главное требование для новичка — искренняя вера в магию.На посвящении в святилище ордена неофит в первую очередь видел два столба и алтарь в центре. Они символизировали колонны и жертвенник древнего Иерусалимского храма. На алтаре лежали символы четырех стихий: цветок — воздух, чаша с вином — вода, горящая свеча — огонь, хлеб с солью — земля. Посередине находилась эмблема "Золотой зари" — белый треугольник с красным крестом. В ритуале, помимо кандидата, участвовало еще семь человек.После обряда вновь обращенному вручали начальный курс обучения. Будущий маг сперва осваивал азы таинственного искусства в теории. Но настоящее испытание ожидало впереди.Для перехода на второй магический уровень член ордена через несколько лет обучения сдавал гораздо более сложный экзамен. Тот, кто успешно с ним справлялся, становился наставником."Главный ритуал назывался "Собеседование с Ангелом-хранителем". Мазерс позаимствовал его из одного средневекового трактата. Главная особенность — экзамен принимал не человек, а сверхъестественное существо", — поясняет Винокуров.Ученые до сих пор спорят, кого именно подразумевали под Ангелом-хранителем: записей об этом не осталось.Безумные идеиИзначально "Золотая заря" стремилась к духовному совершенствованию человека. Проходя ступени нравственного роста и сдавая экзамены небесным сущностям, члены в конце концов должны были внутренне преобразиться. Однако идеалистическая цель просуществовала всего пять лет.К началу XX века Сэмюэля заинтересовали дела земные. Он провозгласил себя королевским наследником, полагал, что вскоре возглавит правительство Англии, дарует свободу Ирландии и проведет множество политических реформ. В какой-то момент даже начал заранее раздавать министерские портфели.Предположительно, Мазерс в конце жизни сошел с ума. Соратники объясняли его диктаторские наклонности прогрессирующим психическим заболеванием. В народе распространились слухи о планах ордена по захвату мира, и "Золотую зарю" стали ассоциировать с тайным правительством, масонами и мировым заговором.Окончательно авторитет основателя подорвало неожиданное известие — "божественный" сертификат оказался подделкой. Последователи отвернулись от лидера. В 1902-м орден раскололся на английскую и французскую ветви, которые действовали еще двадцать лет."Многие современные организации безосновательно называют себя преемниками. Но они просто берут за основу учение ордена — не более", — говорит Винокуров.Вклад в культуруУченые уверены: у ордена никогда не было стремления к захвату мира или тайному господству. Это, скорее всего, личные амбиции Мазерса, который уже не отдавал отчета в своих действиях. Поэтому сравнивать "Золотую зарю" с масонами — ошибка."Золотая заря" является или, скорее, была до недавнего времени единственной сокровищницей магического знания, оккультным орденом настоящего достоинства, какой Запад знал в наше время. Великое множество других оккультных организаций обязаны тем малым магическим знанием, какое у них есть, утечкам из этого ордена или покинувшим его членам", — писал последний из авторитетов общества Исраэль Регарди.Тем не менее орден внес значительный вклад в культуру. Многие из существующих религиозных движений почерпнули представления о магии и ритуалах из учения "Золотой зари". А такие известные ее члены, как писатели Артур Конан-Дойл, Брэм Стокер или нобелевский лауреат по литературе Уильям Батлер Йейтс, отразили в произведениях идеи таинственного общества.

https://ria.ru/20210801/prorochestva-1743674491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, ирландия, германия, англия, аналитика - религия и мировоззрение, владимир винокуров