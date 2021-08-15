08:00 15.08.2021 (обновлено: 12:09 15.08.2021)
"Корни уходят в Англию". Что стало с тайными владыками мира
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Загадочную организацию "Золотая заря", практиковавшую магию и алхимию, основали в Великобритании в 1897 году. В ордене состояли известные личности — писатели, ученые, политики. На Западе ему приписывали тайное господство над миром, сравнивали с масонами. Что же было на самом деле — разбиралось РИА Новости.
"Божественный" сертификат
Во второй половине XIX века Англию охватила мистическая лихорадка — в моду вошло все таинственное и готическое. Поместья богатых британцев теперь походили на средневековые замки. В литературных произведениях все чаще фигурировали призраки и духи. Особенно привлекали публику темные страницы истории, скрытые смыслы и хитросплетения.
Основатель "Золотой зари" Сэмюэль Мазерс, человек невысокого происхождения, с юности интересовался магией. Долгое время работал в Британской библиотеке, где изучал и переводил на английский язык древние магические и алхимические трактаты.
Как повествует история ордена, однажды Сэмюэль обнаружил манускрипт неизвестного содержания. Среди непонятных иероглифов был указан адрес некой Анны Шпренгель. Выяснилось, что женщина состоит в тайном магическом объединении в Германии. Мазерс посчитал это знаком свыше, а рукопись счел "божественным" сертификатом, дающим право на создание собственного общества.
"Золотая заря" — в некотором роде прототип Хогвартса, школы волшебников. Мазерс создавал общество как высшее учебное заведение для магов, где есть ученики и наставники. Обучение разделил на две ступени — для вновь прибывших и для более опытных членов ордена", — объясняет профессор кафедры философии, религии и религиоведения МГУ Владимир Винокуров.
При этом, по мнению историков, сам Сэмюэль свято верил в реальные возможности древней магии и считал, что современный ему мир попросту забыл о ней.
Строго по знакомству
В "Золотую зарю" принимали тайно. В организацию допускали только по рекомендации тех, кто уже в ней состоит. Главное требование для новичка — искренняя вера в магию.
CC0 / / Сэмюэль Лидделл "МакГрегор" Мазерс в облачении египетского жреца во время ритуала Исиды, одной из церемоний Герметического ордена "Золотой зари"
CC0 / /
Сэмюэль Лидделл "МакГрегор" Мазерс в облачении египетского жреца во время ритуала Исиды, одной из церемоний Герметического ордена "Золотой зари"
На посвящении в святилище ордена неофит в первую очередь видел два столба и алтарь в центре. Они символизировали колонны и жертвенник древнего Иерусалимского храма. На алтаре лежали символы четырех стихий: цветок — воздух, чаша с вином — вода, горящая свеча — огонь, хлеб с солью — земля. Посередине находилась эмблема "Золотой зари" — белый треугольник с красным крестом. В ритуале, помимо кандидата, участвовало еще семь человек.
После обряда вновь обращенному вручали начальный курс обучения. Будущий маг сперва осваивал азы таинственного искусства в теории. Но настоящее испытание ожидало впереди.
Для перехода на второй магический уровень член ордена через несколько лет обучения сдавал гораздо более сложный экзамен. Тот, кто успешно с ним справлялся, становился наставником.
"Главный ритуал назывался "Собеседование с Ангелом-хранителем". Мазерс позаимствовал его из одного средневекового трактата. Главная особенность — экзамен принимал не человек, а сверхъестественное существо", — поясняет Винокуров.
Ученые до сих пор спорят, кого именно подразумевали под Ангелом-хранителем: записей об этом не осталось.
CC BY-SA 4.0 / Ethan Doyle White / Regalia associated with the esoteric tradition developed by the Hermetic Order of the Golden Dawn on display in the Museum of Witchcraft and MagicПредметы Герметического ордена "Золотой зари" в Музее колдовства и магии в Боскасл, Корнуолл
CC BY-SA 4.0 / Ethan Doyle White / Regalia associated with the esoteric tradition developed by the Hermetic Order of the Golden Dawn on display in the Museum of Witchcraft and Magic
Предметы Герметического ордена "Золотой зари" в Музее колдовства и магии в Боскасл, Корнуолл
Безумные идеи
Изначально "Золотая заря" стремилась к духовному совершенствованию человека. Проходя ступени нравственного роста и сдавая экзамены небесным сущностям, члены в конце концов должны были внутренне преобразиться. Однако идеалистическая цель просуществовала всего пять лет.
К началу XX века Сэмюэля заинтересовали дела земные. Он провозгласил себя королевским наследником, полагал, что вскоре возглавит правительство Англии, дарует свободу Ирландии и проведет множество политических реформ. В какой-то момент даже начал заранее раздавать министерские портфели.
Предположительно, Мазерс в конце жизни сошел с ума. Соратники объясняли его диктаторские наклонности прогрессирующим психическим заболеванием. В народе распространились слухи о планах ордена по захвату мира, и "Золотую зарю" стали ассоциировать с тайным правительством, масонами и мировым заговором.
Окончательно авторитет основателя подорвало неожиданное известие — "божественный" сертификат оказался подделкой. Последователи отвернулись от лидера. В 1902-м орден раскололся на английскую и французскую ветви, которые действовали еще двадцать лет.
"Многие современные организации безосновательно называют себя преемниками. Но они просто берут за основу учение ордена — не более", — говорит Винокуров.
Вклад в культуру
Ученые уверены: у ордена никогда не было стремления к захвату мира или тайному господству. Это, скорее всего, личные амбиции Мазерса, который уже не отдавал отчета в своих действиях. Поэтому сравнивать "Золотую зарю" с масонами — ошибка.
"Золотая заря" является или, скорее, была до недавнего времени единственной сокровищницей магического знания, оккультным орденом настоящего достоинства, какой Запад знал в наше время. Великое множество других оккультных организаций обязаны тем малым магическим знанием, какое у них есть, утечкам из этого ордена или покинувшим его членам", — писал последний из авторитетов общества Исраэль Регарди.
Тем не менее орден внес значительный вклад в культуру. Многие из существующих религиозных движений почерпнули представления о магии и ритуалах из учения "Золотой зари". А такие известные ее члены, как писатели Артур Конан-Дойл, Брэм Стокер или нобелевский лауреат по литературе Уильям Батлер Йейтс, отразили в произведениях идеи таинственного общества.
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