https://ria.ru/20210815/viza-1745794539.html

Британцы оценили решение Москвы не продлевать визу журналистке Би-би-си

Британцы оценили решение Москвы не продлевать визу журналистке Би-би-си - РИА Новости, 15.08.2021

Британцы оценили решение Москвы не продлевать визу журналистке Би-би-си

Читатели Daily Mail прокомментировали решение Москвы не продлевать визу корреспондентке Би-би-си Сары Рейнсфорд. Многие заявили, что действия Москвы полностью... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T10:28

2021-08-15T10:28

2021-08-15T15:58

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали решение Москвы не продлевать визу корреспондентке Би-би-си Сары Рейнсфорд. Многие заявили, что действия Москвы полностью оправданы, и даже призвали не пускать журналистку обратно в Британию."Самое время. Британские журналисты — одни из самых безнравственных, самых бесчестных и самых беспринципных журналистов сегодня", — выразил мнение пользователь с ником Diablo88."Нежелание продлить визу — это еще не высылка. Русские просто используют ту тактику, которую Великобритания применяет по отношению к ним. Как мы можем жаловаться, если мы сами все это начали?" — отметил MynameisMYOB."А можно спросить россиян, как они высылают журналистов Би-би-си, чтобы мы тоже могли это сделать?" — поиронизировал Dennis S."Мы не хотим, чтобы в нашу страну возвращались журналисты Би-би-си — оставьте их себе. Просто перестаньте им платить!" — написал English_Man."Просто русские все еще любят свою страну. Они не хотят, чтобы социалистические средства массовой информации вроде Би-би-си превращали их молодежь в ненавидящих себя апологетов, которые презирают свою страну", — подытожили читатели.Россия 13 августа приняла решение не продлевать визу корреспондентке Би-би-си в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании, дискриминирующей российские СМИ. Журналистка должна уехать до 31 августа. Посольство Великобритании в Москве назвало действия российской стороны необоснованными, отметив, что подобные действия "лишь продолжат усугублять ситуации со свободой СМИ".В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что британская сторона в своем комментарии "цинично перевернула всю ситуацию с ног на голову": история с российскими и британскими СМИ тянется еще с лета 2019 года, когда журналисту российского информационного агентства и членам его семьи пришлось покинуть Соединенное Королевство, так и не дождавшись продления виз и каких-либо объяснений. Она добавила, что Рейнсфорд сможет въехать в Россию, как только Британия выдаст визу российскому корреспонденту.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210809/smi-1744988504.html

https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745105029.html

https://ria.ru/20210814/zakharova-1745774651.html

москва

великобритания

россия

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