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Британцы оценили решение Москвы не продлевать визу журналистке Би-би-си
Британцы оценили решение Москвы не продлевать визу журналистке Би-би-си - РИА Новости, 15.08.2021
Британцы оценили решение Москвы не продлевать визу журналистке Би-би-си
Читатели Daily Mail прокомментировали решение Москвы не продлевать визу корреспондентке Би-би-си Сары Рейнсфорд. Многие заявили, что действия Москвы полностью... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T10:28
2021-08-15T15:58
в мире
москва
великобритания
мария захарова
би-би-си
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали решение Москвы не продлевать визу корреспондентке Би-би-си Сары Рейнсфорд. Многие заявили, что действия Москвы полностью оправданы, и даже призвали не пускать журналистку обратно в Британию."Самое время. Британские журналисты — одни из самых безнравственных, самых бесчестных и самых беспринципных журналистов сегодня", — выразил мнение пользователь с ником Diablo88."Нежелание продлить визу — это еще не высылка. Русские просто используют ту тактику, которую Великобритания применяет по отношению к ним. Как мы можем жаловаться, если мы сами все это начали?" — отметил MynameisMYOB."А можно спросить россиян, как они высылают журналистов Би-би-си, чтобы мы тоже могли это сделать?" — поиронизировал Dennis S."Мы не хотим, чтобы в нашу страну возвращались журналисты Би-би-си — оставьте их себе. Просто перестаньте им платить!" — написал English_Man."Просто русские все еще любят свою страну. Они не хотят, чтобы социалистические средства массовой информации вроде Би-би-си превращали их молодежь в ненавидящих себя апологетов, которые презирают свою страну", — подытожили читатели.Россия 13 августа приняла решение не продлевать визу корреспондентке Би-би-си в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании, дискриминирующей российские СМИ. Журналистка должна уехать до 31 августа. Посольство Великобритании в Москве назвало действия российской стороны необоснованными, отметив, что подобные действия "лишь продолжат усугублять ситуации со свободой СМИ".В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что британская сторона в своем комментарии "цинично перевернула всю ситуацию с ног на голову": история с российскими и британскими СМИ тянется еще с лета 2019 года, когда журналисту российского информационного агентства и членам его семьи пришлось покинуть Соединенное Королевство, так и не дождавшись продления виз и каких-либо объяснений. Она добавила, что Рейнсфорд сможет въехать в Россию, как только Британия выдаст визу российскому корреспонденту.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210809/smi-1744988504.html
https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745105029.html
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в мире, москва, великобритания, мария захарова, би-би-си, россия
10:28 15.08.2021 (обновлено: 15:58 15.08.2021)
 
Британцы оценили решение Москвы не продлевать визу журналистке Би-би-си

Читатели Daily Mail поддержали решение России не продлевать визу журналистке Би-би-си Саре Рейнсфорд

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкШтаб-квартира британская вещательной корпорации BBC в Лондоне
Штаб-квартира британская вещательной корпорации BBC в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали решение Москвы не продлевать визу корреспондентке Би-би-си Сары Рейнсфорд. Многие заявили, что действия Москвы полностью оправданы, и даже призвали не пускать журналистку обратно в Британию.
"Самое время. Британские журналисты — одни из самых безнравственных, самых бесчестных и самых беспринципных журналистов сегодня", — выразил мнение пользователь с ником Diablo88.
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"Нежелание продлить визу — это еще не высылка. Русские просто используют ту тактику, которую Великобритания применяет по отношению к ним. Как мы можем жаловаться, если мы сами все это начали?" — отметил MynameisMYOB.
"А можно спросить россиян, как они высылают журналистов Би-би-си, чтобы мы тоже могли это сделать?" — поиронизировал Dennis S.
"Мы не хотим, чтобы в нашу страну возвращались журналисты Би-би-си — оставьте их себе. Просто перестаньте им платить!" — написал English_Man.
"Просто русские все еще любят свою страну. Они не хотят, чтобы социалистические средства массовой информации вроде Би-би-си превращали их молодежь в ненавидящих себя апологетов, которые презирают свою страну", — подытожили читатели.
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Россия 13 августа приняла решение не продлевать визу корреспондентке Би-би-си в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании, дискриминирующей российские СМИ. Журналистка должна уехать до 31 августа. Посольство Великобритании в Москве назвало действия российской стороны необоснованными, отметив, что подобные действия "лишь продолжат усугублять ситуации со свободой СМИ".
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что британская сторона в своем комментарии "цинично перевернула всю ситуацию с ног на голову": история с российскими и британскими СМИ тянется еще с лета 2019 года, когда журналисту российского информационного агентства и членам его семьи пришлось покинуть Соединенное Королевство, так и не дождавшись продления виз и каких-либо объяснений. Она добавила, что Рейнсфорд сможет въехать в Россию, как только Британия выдаст визу российскому корреспонденту.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
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В миреМоскваВеликобританияМария ЗахароваБи-би-сиРоссия
 
 
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