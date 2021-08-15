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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/uzbekistan-1745789547.html
В МИД Узбекистана рассказали о ситуации на границе с Афганистаном
В МИД Узбекистана рассказали о ситуации на границе с Афганистаном - РИА Новости, 15.08.2021
В МИД Узбекистана рассказали о ситуации на границе с Афганистаном
МИД Узбекистана сообщил об улучшении ситуации на приграничном мосту "Термез-Хайратон", у которого ранее собрались беженцы из Афганистана. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T09:08
2021-08-15T09:40
в мире
узбекистан
афганистан
талибан
обострение ситуации в афганистане
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ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. МИД Узбекистана сообщил об улучшении ситуации на приграничном мосту "Термез-Хайратон", у которого ранее собрались беженцы из Афганистана."В частности, основная часть граждан &lt;...&gt;, скопившихся на афганской части моста, самостоятельно покинула мост и прилегающую к нему территорию, — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.Посольство республики в Кабуле и консульство в Мазари-Шарифе работают в штатном режиме, сотрудники не эвакуированы, заявил РИА Новости официальный представитель и пресс-секретарь МИД Юсуп Кабулжанов. Он отметил, что власти обсуждают судьбу беженцев с талибами и афганским правительством.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. Ранее они установили контроль над северо-западной провинцией Балх, которая граничит с Узбекистаном. После этого Ташкент развернул в Термезе (административный центр Сурхандарьинской области) оперативный штаб, в состав которого также вошли представители силовых структур. Обслуживающий персонал участка железной дороги "Термез-Мазари-Шариф" эвакуировали. В районе границы также появились беженцы, ее пересекла группа афганских военных, которая, не оказав сопротивления, попросила помощи.* Запрещенная в России террористическая организация
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, узбекистан, афганистан, талибан
09:08 15.08.2021 (обновлено: 09:40 15.08.2021)
 
В МИД Узбекистана рассказали о ситуации на границе с Афганистаном

МИД Узбекистана: ситуация на границе с Афганистаном в районе моста Хайратон нормализовалась

© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами* - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Саналлах Саям
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ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. МИД Узбекистана сообщил об улучшении ситуации на приграничном мосту "Термез-Хайратон", у которого ранее собрались беженцы из Афганистана.
"В частности, основная часть граждан <...>, скопившихся на афганской части моста, самостоятельно покинула мост и прилегающую к нему территорию, — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 06:14Обострение ситуации в Афганистане
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Посольство республики в Кабуле и консульство в Мазари-Шарифе работают в штатном режиме, сотрудники не эвакуированы, заявил РИА Новости официальный представитель и пресс-секретарь МИД Юсуп Кабулжанов. Он отметил, что власти обсуждают судьбу беженцев с талибами и афганским правительством.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. Ранее они установили контроль над северо-западной провинцией Балх, которая граничит с Узбекистаном.
После этого Ташкент развернул в Термезе (административный центр Сурхандарьинской области) оперативный штаб, в состав которого также вошли представители силовых структур. Обслуживающий персонал участка железной дороги "Термез-Мазари-Шариф" эвакуировали. В районе границы также появились беженцы, ее пересекла группа афганских военных, которая, не оказав сопротивления, попросила помощи.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреУзбекистанАфганистанТалибан
 
 
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