https://ria.ru/20210815/uzbekistan-1745789547.html

В МИД Узбекистана рассказали о ситуации на границе с Афганистаном

В МИД Узбекистана рассказали о ситуации на границе с Афганистаном - РИА Новости, 15.08.2021

В МИД Узбекистана рассказали о ситуации на границе с Афганистаном

МИД Узбекистана сообщил об улучшении ситуации на приграничном мосту "Термез-Хайратон", у которого ранее собрались беженцы из Афганистана. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T09:08

2021-08-15T09:08

2021-08-15T09:40

в мире

узбекистан

афганистан

талибан

обострение ситуации в афганистане

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ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. МИД Узбекистана сообщил об улучшении ситуации на приграничном мосту "Термез-Хайратон", у которого ранее собрались беженцы из Афганистана."В частности, основная часть граждан <...>, скопившихся на афганской части моста, самостоятельно покинула мост и прилегающую к нему территорию, — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.Посольство республики в Кабуле и консульство в Мазари-Шарифе работают в штатном режиме, сотрудники не эвакуированы, заявил РИА Новости официальный представитель и пресс-секретарь МИД Юсуп Кабулжанов. Он отметил, что власти обсуждают судьбу беженцев с талибами и афганским правительством.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. Ранее они установили контроль над северо-западной провинцией Балх, которая граничит с Узбекистаном. После этого Ташкент развернул в Термезе (административный центр Сурхандарьинской области) оперативный штаб, в состав которого также вошли представители силовых структур. Обслуживающий персонал участка железной дороги "Термез-Мазари-Шариф" эвакуировали. В районе границы также появились беженцы, ее пересекла группа афганских военных, которая, не оказав сопротивления, попросила помощи.* Запрещенная в России террористическая организация

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-15T09:08 true PT1M11S

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в мире, узбекистан, афганистан, талибан