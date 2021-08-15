https://ria.ru/20210815/ubiystvo-1745805607.html
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девушки
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 15.08.2021
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девушки
В Нижегородской области нашли тело пропавшей 16-летней девушки, сообщает региональное следственное управление СК. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T12:58
2021-08-15T12:58
2021-08-15T16:33
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг — РИА Новости. В Нижегородской области нашли тело пропавшей 16-летней девушки, сообщает региональное следственное управление СК.Информацию о том, что несовершеннолетняя ушла из дома в деревне Бараново Сосновского района 14 августа и пропала, опубликовали накануне в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер". Были организованы поиски."Утром 15 августа на открытом участке местности около деревни Бараново обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК (убийство)", — говорится в сообщении регионального СУСК.В ведомстве пояснили, что оперативникам удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 22-летний житель этой же деревни, знакомый девушки, добавили в СУСК."По версии следствия, в ночь на 15 августа молодые люди встретились около деревни Бараново, где между ними состоялся разговор об отношениях. В ходе беседы злоумышленник на почве ревности нанес девушке удар ножом в область сердца, от которого она скончалась на месте происшествия", — подчеркивается в сообщении.В ближайшее время суд определит меру пресечения для подозреваемого.Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20210814/priangare-1745727103.html
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
12:58 15.08.2021 (обновлено: 16:33 15.08.2021)
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девушки
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 16-летней девушки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг — РИА Новости.
В Нижегородской области
нашли тело пропавшей 16-летней девушки, сообщает региональное следственное управление СК
.
Информацию о том, что несовершеннолетняя ушла из дома в деревне Бараново Сосновского района
14 августа и пропала, опубликовали накануне в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер". Были организованы поиски.
"Утром 15 августа на открытом участке местности около деревни Бараново обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК (убийство)", — говорится в сообщении регионального СУСК.
В ведомстве пояснили, что оперативникам удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 22-летний житель этой же деревни, знакомый девушки, добавили в СУСК.
"По версии следствия, в ночь на 15 августа молодые люди встретились около деревни Бараново, где между ними состоялся разговор об отношениях. В ходе беседы злоумышленник на почве ревности нанес девушке удар ножом в область сердца, от которого она скончалась на месте происшествия", — подчеркивается в сообщении.
В ближайшее время суд определит меру пресечения для подозреваемого.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.