https://ria.ru/20210815/ubiystvo-1745805607.html

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девушки

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 15.08.2021

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девушки

В Нижегородской области нашли тело пропавшей 16-летней девушки, сообщает региональное следственное управление СК. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T12:58

2021-08-15T12:58

2021-08-15T16:33

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг — РИА Новости. В Нижегородской области нашли тело пропавшей 16-летней девушки, сообщает региональное следственное управление СК.Информацию о том, что несовершеннолетняя ушла из дома в деревне Бараново Сосновского района 14 августа и пропала, опубликовали накануне в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер". Были организованы поиски."Утром 15 августа на открытом участке местности около деревни Бараново обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК (убийство)", — говорится в сообщении регионального СУСК.В ведомстве пояснили, что оперативникам удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 22-летний житель этой же деревни, знакомый девушки, добавили в СУСК."По версии следствия, в ночь на 15 августа молодые люди встретились около деревни Бараново, где между ними состоялся разговор об отношениях. В ходе беседы злоумышленник на почве ревности нанес девушке удар ножом в область сердца, от которого она скончалась на месте происшествия", — подчеркивается в сообщении.В ближайшее время суд определит меру пресечения для подозреваемого.Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210814/priangare-1745727103.html

https://ria.ru/20210812/pozhiznennoe-1745465112.html

нижегородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)