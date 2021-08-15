На Кубани число подтопленных домов превысило полторы тысячи
Власти Краснодарского края сообщили о более полутора тысяч подтопленных домов из-за циклона
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодтопленная территория станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Свыше 1,7 тысячи домовладений и 3,1 тысячи придомовых территорий подтопило в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте на Кубани, сообщает пресс-служба краевого оперштаба.
По информации властей, по состоянию на 20:00 мск на территории Кубани продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветра до 25 м/с и формированием смерчей. По данным на утро воскресенья, в 24 населенных пунктах было подтоплено 1586 домовладений и 2518 придомовых территорий.
"В результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий, 6 социально-значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск - Керчь. Движение по автодороге Новороссийск - Керчь восстановлено", - говорится в сообщении.
Как уточняет оперштаб, в настоящее время остается подтоплено 210 частных домовладений, 1900 придомовых территорий. Таким образом, освобождено от воды 1565 домовладений и 1213 придомовых территорий. Работы продолжаются. В Анапе и Темрюкском районе развернуты 21 пункт временного размещения, где находятся 1199 человек.
14 августа, 15:33На Кубани из-за подтоплений эвакуировали более 1,5 тысячи человек
Годовая норма осадков выпала за сутки в Анапе и Темрюке, доложил президенту России в субботу на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Режим ЧС действует в 11 муниципальных образованиях: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы. В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.