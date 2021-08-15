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На Кубани число подтопленных домов превысило полторы тысячи
На Кубани число подтопленных домов превысило полторы тысячи - РИА Новости, 15.08.2021
На Кубани число подтопленных домов превысило полторы тысячи
Свыше 1,7 тысячи домовладений и 3,1 тысячи придомовых территорий подтопило в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте на Кубани, сообщает... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T22:05
2021-08-15T22:05
происшествия
новороссийск
керчь
вениамин кондратьев
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Свыше 1,7 тысячи домовладений и 3,1 тысячи придомовых территорий подтопило в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте на Кубани, сообщает пресс-служба краевого оперштаба.По информации властей, по состоянию на 20:00 мск на территории Кубани продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветра до 25 м/с и формированием смерчей. По данным на утро воскресенья, в 24 населенных пунктах было подтоплено 1586 домовладений и 2518 придомовых территорий."В результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий, 6 социально-значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск - Керчь. Движение по автодороге Новороссийск - Керчь восстановлено", - говорится в сообщении.Как уточняет оперштаб, в настоящее время остается подтоплено 210 частных домовладений, 1900 придомовых территорий. Таким образом, освобождено от воды 1565 домовладений и 1213 придомовых территорий. Работы продолжаются. В Анапе и Темрюкском районе развернуты 21 пункт временного размещения, где находятся 1199 человек.Годовая норма осадков выпала за сутки в Анапе и Темрюке, доложил президенту России в субботу на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Режим ЧС действует в 11 муниципальных образованиях: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы. В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.
https://ria.ru/20210815/gelendzhik-1745840267.html
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происшествия, новороссийск, керчь, вениамин кондратьев, отдых в россии 2021 летом
22:05 15.08.2021
 
На Кубани число подтопленных домов превысило полторы тысячи

Власти Краснодарского края сообщили о более полутора тысяч подтопленных домов из-за циклона

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодтопленная территория станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края
Подтопленная территория станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Свыше 1,7 тысячи домовладений и 3,1 тысячи придомовых территорий подтопило в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте на Кубани, сообщает пресс-служба краевого оперштаба.
По информации властей, по состоянию на 20:00 мск на территории Кубани продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветра до 25 м/с и формированием смерчей. По данным на утро воскресенья, в 24 населенных пунктах было подтоплено 1586 домовладений и 2518 придомовых территорий.
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"В результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий, 6 социально-значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск - Керчь. Движение по автодороге Новороссийск - Керчь восстановлено", - говорится в сообщении.
Как уточняет оперштаб, в настоящее время остается подтоплено 210 частных домовладений, 1900 придомовых территорий. Таким образом, освобождено от воды 1565 домовладений и 1213 придомовых территорий. Работы продолжаются. В Анапе и Темрюкском районе развернуты 21 пункт временного размещения, где находятся 1199 человек.
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Годовая норма осадков выпала за сутки в Анапе и Темрюке, доложил президенту России в субботу на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Режим ЧС действует в 11 муниципальных образованиях: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы. В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.
 
ПроисшествияНовороссийскКерчьВениамин Кондратьевотдых в России 2021 летом
 
 
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