https://ria.ru/20210815/tsiklon-1745848446.html

На Кубани число подтопленных домов превысило полторы тысячи

На Кубани число подтопленных домов превысило полторы тысячи - РИА Новости, 15.08.2021

На Кубани число подтопленных домов превысило полторы тысячи

Свыше 1,7 тысячи домовладений и 3,1 тысячи придомовых территорий подтопило в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте на Кубани, сообщает... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T22:05

2021-08-15T22:05

2021-08-15T22:05

происшествия

новороссийск

керчь

вениамин кондратьев

отдых в россии 2021 летом

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Свыше 1,7 тысячи домовладений и 3,1 тысячи придомовых территорий подтопило в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте на Кубани, сообщает пресс-служба краевого оперштаба.По информации властей, по состоянию на 20:00 мск на территории Кубани продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветра до 25 м/с и формированием смерчей. По данным на утро воскресенья, в 24 населенных пунктах было подтоплено 1586 домовладений и 2518 придомовых территорий."В результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий, 6 социально-значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск - Керчь. Движение по автодороге Новороссийск - Керчь восстановлено", - говорится в сообщении.Как уточняет оперштаб, в настоящее время остается подтоплено 210 частных домовладений, 1900 придомовых территорий. Таким образом, освобождено от воды 1565 домовладений и 1213 придомовых территорий. Работы продолжаются. В Анапе и Темрюкском районе развернуты 21 пункт временного размещения, где находятся 1199 человек.Годовая норма осадков выпала за сутки в Анапе и Темрюке, доложил президенту России в субботу на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Режим ЧС действует в 11 муниципальных образованиях: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы. В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.

https://ria.ru/20210815/gelendzhik-1745840267.html

https://ria.ru/20210814/kuban-1745746292.html

новороссийск

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новороссийск, керчь, вениамин кондратьев, отдых в россии 2021 летом