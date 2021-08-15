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При взрыве танкера в Ливане погибли не менее 20 человек

При взрыве танкера в Ливане погибли не менее 20 человек - РИА Новости, 15.08.2021

При взрыве танкера в Ливане погибли не менее 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва танкера на северо-западе Ливана, говорится в сообщении ливанского Красного Креста. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T04:18

2021-08-15T04:18

2021-08-15T05:19

в мире

взрыв

ливан

взрыв танкера на северо-западе ливана

красный крест

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва танкера на северо-западе Ливана, говорится в сообщении ливанского Красного Креста.Согласно заявлению, помощь оказывают 22 команды организации.Телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на источники, что в результате взрыва танкера в районе Аккар ранения получили до 100 человек.

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Жизнь в Бейруте спустя год после взрывов в порту Ровно год назад, 4 августа 2020 года, столицу Ливана потрясли мощнейшие взрывы. ЧП произошло в порту. Из-за неправильного хранения взорвались более двух тысяч тонн аммиачной силитры. Жертвами трагедии стали 190 человек, более 6000 получили ранения. Взрывная волна разрушила строения в радиусе 10 км, оставив без крова более 3000 человек. Жизнь в городе продолжается. Первый день рождения отмечает малыш Джордж, появившийся на свет в разрушенной больнице в день трагедии. Рождение ребенка посреди стекол и обломков здания стало для родителей Джорджа лучом света во тьме. 2021-08-15T04:18 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, взрыв, ливан, взрыв танкера на северо-западе ливана, красный крест