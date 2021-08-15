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При взрыве танкера в Ливане погибли не менее 20 человек
При взрыве танкера в Ливане погибли не менее 20 человек - РИА Новости, 15.08.2021
При взрыве танкера в Ливане погибли не менее 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва танкера на северо-западе Ливана, говорится в сообщении ливанского Красного Креста. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T04:18
2021-08-15T04:18
2021-08-15T05:19
в мире
взрыв
ливан
взрыв танкера на северо-западе ливана
красный крест
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва танкера на северо-западе Ливана, говорится в сообщении ливанского Красного Креста.Согласно заявлению, помощь оказывают 22 команды организации.Телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на источники, что в результате взрыва танкера в районе Аккар ранения получили до 100 человек.
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РИА Новости
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Жизнь в Бейруте спустя год после взрывов в порту
Ровно год назад, 4 августа 2020 года, столицу Ливана потрясли мощнейшие взрывы. ЧП произошло в порту. Из-за неправильного хранения взорвались более двух тысяч тонн аммиачной силитры. Жертвами трагедии стали 190 человек, более 6000 получили ранения. Взрывная волна разрушила строения в радиусе 10 км, оставив без крова более 3000 человек. Жизнь в городе продолжается. Первый день рождения отмечает малыш Джордж, появившийся на свет в разрушенной больнице в день трагедии. Рождение ребенка посреди стекол и обломков здания стало для родителей Джорджа лучом света во тьме.
2021-08-15T04:18
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РИА Новости
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в мире, взрыв, ливан, взрыв танкера на северо-западе ливана, красный крест
04:18 15.08.2021 (обновлено: 05:19 15.08.2021)
При взрыве танкера в Ливане погибли не менее 20 человек
В Ливане при взрыве газового танкера погибли не менее 20 человек, около сотни получили ранения