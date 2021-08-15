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Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры
Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры - РИА Новости, 15.08.2021
Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры
Президент Афганистана Ашраф Гани согласился сложить полномочия. Это было требование окруживших столицу талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Министр внутренних дел Исламской Республики Абдул-Саттар Мирзаквал объявил, что сдача Кабула и передача власти в столице пройдут мирно.
2021-08-15T22:43
2021-08-15T22:43
2021-08-15T22:43
видео
афганистан
кабул
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Обстановка в Кабуле напряженная. Жители выстроились в огромные очереди в банки. Люди покидают город. Талибы заняли около 75% территории государства. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.
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Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры
Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры
2021-08-15T22:43
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PT1M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, афганистан, кабул, видео
Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры
Президент Афганистана Ашраф Гани согласился сложить полномочия. Это было требование окруживших столицу талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Министр внутренних дел Исламской Республики Абдул-Саттар Мирзаквал объявил, что сдача Кабула и передача власти в столице пройдут мирно.
2021-08-15T22:43
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PT1M53S
Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры
Президент Афганистана Ашраф Гани согласился сложить полномочия. Это было требование окруживших столицу талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Министр внутренних дел Исламской Республики Абдул-Саттар Мирзаквал объявил, что сдача Кабула и передача власти в столице пройдут мирно.