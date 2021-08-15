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Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры

Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился сложить полномочия. Это было требование окруживших столицу талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Министр внутренних дел Исламской Республики Абдул-Саттар Мирзаквал объявил, что сдача Кабула и передача власти в столице пройдут мирно.

2021-08-15T22:43

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афганистан

кабул

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Обстановка в Кабуле напряженная. Жители выстроились в огромные очереди в банки. Люди покидают город. Талибы заняли около 75% территории государства. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.

афганистан

кабул

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Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры 2021-08-15T22:43 true PT1M53S

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