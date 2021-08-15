https://ria.ru/20210815/starship-1745782905.html
Илон Маск рассказал, когда Starship будет готов к полету
Илон Маск рассказал, когда Starship будет готов к полету - РИА Новости, 15.08.2021
Илон Маск рассказал, когда Starship будет готов к полету
Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship в ближайшие недели должен быть готов к полету. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T05:25
2021-08-15T05:25
2021-08-15T05:41
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вашингтон
илон маск
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship в ближайшие недели должен быть готов к полету.На вопрос пользователей, имеет ли он в виду обычные недели или измеряет их по-своему, Маск подчеркнул, что ведет речь о реальном времени.
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в мире, spacex, космос - риа наука, вашингтон, илон маск
05:25 15.08.2021 (обновлено: 05:41 15.08.2021)
Илон Маск рассказал, когда Starship будет готов к полету
Илон Маск: Starship будет готов к полету в ближайшие недели