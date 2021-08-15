22:17 15.08.2021 (обновлено: 22:32 15.08.2021)
Швейцария эвакуирует своих сотрудников из Афганистана
Швейцария готовит эвакуацию своего персонала из Афганистана из-за ухудшения ситуации с безопасностью
© REUTERS / StringerАфганская полиция проверяет автомобили у въездных ворот международного аэропорта в Кабуле, Афганистан
ЦЮРИХ, 15 авг - РИА Новости. Швейцария приступила к подготовке эвакуации своего персонала из Афганистана в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, заявила РИА Новости пресс-секретарь Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны Элиза Рагги.
У Швейцарии в Афганистане есть "Офис по сотрудничеству" и консульское агентство.
"Из-за развития ситуации и ухудшения ситуации с безопасностью в Кабуле "Офис по сотрудничеству" был временно закрыт. Для безопасности швейцарских сотрудников и местного персонала ведутся подготовительные работы по эвакуации", - сообщила Рагги.
Она добавила, что в данный момент дополнительная информация не может быть предоставлена из соображений безопасности.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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