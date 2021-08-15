https://ria.ru/20210815/shveytsariya-1745849847.html

Швейцария эвакуирует своих сотрудников из Афганистана

Швейцария эвакуирует своих сотрудников из Афганистана - РИА Новости, 15.08.2021

Швейцария эвакуирует своих сотрудников из Афганистана

Швейцария приступила к подготовке эвакуации своего персонала из Афганистана в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, заявила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T22:17

2021-08-15T22:17

2021-08-15T22:32

обострение ситуации в афганистане

в мире

талибан

швейцария

афганистан

абдулла абдулла

россия

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ЦЮРИХ, 15 авг - РИА Новости. Швейцария приступила к подготовке эвакуации своего персонала из Афганистана в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, заявила РИА Новости пресс-секретарь Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны Элиза Рагги.У Швейцарии в Афганистане есть "Офис по сотрудничеству" и консульское агентство."Из-за развития ситуации и ухудшения ситуации с безопасностью в Кабуле "Офис по сотрудничеству" был временно закрыт. Для безопасности швейцарских сотрудников и местного персонала ведутся подготовительные работы по эвакуации", - сообщила Рагги.Она добавила, что в данный момент дополнительная информация не может быть предоставлена из соображений безопасности.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

швейцария

афганистан

россия

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в мире, талибан, швейцария, афганистан, абдулла абдулла, россия