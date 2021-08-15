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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/shveytsariya-1745849847.html
Швейцария эвакуирует своих сотрудников из Афганистана
Швейцария эвакуирует своих сотрудников из Афганистана - РИА Новости, 15.08.2021
Швейцария эвакуирует своих сотрудников из Афганистана
Швейцария приступила к подготовке эвакуации своего персонала из Афганистана в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, заявила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T22:17
2021-08-15T22:32
обострение ситуации в афганистане
в мире
талибан
швейцария
афганистан
абдулла абдулла
россия
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ЦЮРИХ, 15 авг - РИА Новости. Швейцария приступила к подготовке эвакуации своего персонала из Афганистана в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, заявила РИА Новости пресс-секретарь Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны Элиза Рагги.У Швейцарии в Афганистане есть "Офис по сотрудничеству" и консульское агентство."Из-за развития ситуации и ухудшения ситуации с безопасностью в Кабуле "Офис по сотрудничеству" был временно закрыт. Для безопасности швейцарских сотрудников и местного персонала ведутся подготовительные работы по эвакуации", - сообщила Рагги.Она добавила, что в данный момент дополнительная информация не может быть предоставлена из соображений безопасности.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
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в мире, талибан, швейцария, афганистан, абдулла абдулла, россия
22:17 15.08.2021 (обновлено: 22:32 15.08.2021)
 
Швейцария эвакуирует своих сотрудников из Афганистана

Швейцария готовит эвакуацию своего персонала из Афганистана из-за ухудшения ситуации с безопасностью

© REUTERS / StringerАфганская полиция проверяет автомобили у въездных ворот международного аэропорта в Кабуле, Афганистан
Афганская полиция проверяет автомобили у въездных ворот международного аэропорта в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© REUTERS / Stringer
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ЦЮРИХ, 15 авг - РИА Новости. Швейцария приступила к подготовке эвакуации своего персонала из Афганистана в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, заявила РИА Новости пресс-секретарь Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны Элиза Рагги.
У Швейцарии в Афганистане есть "Офис по сотрудничеству" и консульское агентство.
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"Из-за развития ситуации и ухудшения ситуации с безопасностью в Кабуле "Офис по сотрудничеству" был временно закрыт. Для безопасности швейцарских сотрудников и местного персонала ведутся подготовительные работы по эвакуации", - сообщила Рагги.
Она добавила, что в данный момент дополнительная информация не может быть предоставлена из соображений безопасности.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.
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