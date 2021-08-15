https://ria.ru/20210815/samolet-1745817713.html

Эрдоган выразил соболезнования из-за крушения Бе-200 в Турции

Эрдоган выразил соболезнования из-за крушения Бе-200 в Турции - РИА Новости, 15.08.2021

Эрдоган выразил соболезнования из-за крушения Бе-200 в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой российского пожарного самолёта Бе-200 в Турции. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T15:43

2021-08-15T15:43

2021-08-15T15:57

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

крушение бе-200 в турции

кахраманмараш

бе-200

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АНКАРА, 15 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой российского пожарного самолёта Бе-200 в Турции.Ранее министерство обороны РФ сообщило, при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре."Выражаю соболезнования родственникам погибших во вчерашней катастрофе в Кахраманмараше российских и турецких членов экипажа самолёта", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляция велась в его Twitter.

https://ria.ru/20210814/turtsiya-1745770430.html

турция

кахраманмараш

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, крушение бе-200 в турции, кахраманмараш, бе-200