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В Лос-Анджелесе мужчину ранили ножом на акции против вакцинации от COVID-19
В Лос-Анджелесе мужчину ранили ножом на акции против вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2021
В Лос-Анджелесе мужчину ранили ножом на акции против вакцинации от COVID-19
Драка завязалась в субботу на акции противников обязательной вакцинации от коронавируса возле мэрии Лос-Анджелеса, один мужчина получил ножевое ранение,... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T05:19
2021-08-15T05:19
в мире
сша
лос-анджелес
вашингтон
коронавирус covid-19
обязательная вакцинация
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Драка завязалась в субботу на акции противников обязательной вакцинации от коронавируса возле мэрии Лос-Анджелеса, один мужчина получил ножевое ранение, говорится в заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса.По сообщению местного издания Los Angeles Times, в субботу, примерно в 14.00 по местному времени (00.00 воскресенья мск), на акцию против обязательной вакцинации возле мэрии города собралась толпа из нескольких сотен человек, многие из них демонстрировали американские флаги и надписи с призывами к "медицинской свободе". Их противники - несколько десятков человек - собрались на контрпротест, в результате произошла стычка."Задержаний произведено не было, но расследование продолжается", - подчеркнули в полиции.Согласно Los Angeles Times, протестующие, на которых не было масок, также кричали на репортера местной радиостанции, один человек прибег к пинкам. Репортер Фрэнк Штольце рассказал полиции, что на него совершили нападение, когда он пытался взять интервью.
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в мире, сша, лос-анджелес, вашингтон, коронавирус covid-19, обязательная вакцинация
05:19 15.08.2021
 
В Лос-Анджелесе мужчину ранили ножом на акции против вакцинации от COVID-19

У мэрии Лос-Анджелеса мужчину ранили ножом на акции противников обязательной вакцинации от COVID-19

© Flickr / John LiuМашина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Flickr / John Liu
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Драка завязалась в субботу на акции противников обязательной вакцинации от коронавируса возле мэрии Лос-Анджелеса, один мужчина получил ножевое ранение, говорится в заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса.
По сообщению местного издания Los Angeles Times, в субботу, примерно в 14.00 по местному времени (00.00 воскресенья мск), на акцию против обязательной вакцинации возле мэрии города собралась толпа из нескольких сотен человек, многие из них демонстрировали американские флаги и надписи с призывами к "медицинской свободе". Их противники - несколько десятков человек - собрались на контрпротест, в результате произошла стычка.

"Мы находимся на месте происшествия для поддержания порядка после того, как вспыхнула драка. Нам известно об одном мужчине, который получил ножевое ранение и которого лечат (сотрудники) LAFD (пожарной службы Лос-Анджелеса - ред.)", - отмечается в сообщении департамента полиции в Twitter.

"Задержаний произведено не было, но расследование продолжается", - подчеркнули в полиции.
Согласно Los Angeles Times, протестующие, на которых не было масок, также кричали на репортера местной радиостанции, один человек прибег к пинкам. Репортер Фрэнк Штольце рассказал полиции, что на него совершили нападение, когда он пытался взять интервью.
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