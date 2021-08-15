https://ria.ru/20210815/ranenie-1745782770.html

В Лос-Анджелесе мужчину ранили ножом на акции против вакцинации от COVID-19

В Лос-Анджелесе мужчину ранили ножом на акции против вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2021

В Лос-Анджелесе мужчину ранили ножом на акции против вакцинации от COVID-19

Драка завязалась в субботу на акции противников обязательной вакцинации от коронавируса возле мэрии Лос-Анджелеса, один мужчина получил ножевое ранение,... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T05:19

2021-08-15T05:19

2021-08-15T05:19

в мире

сша

лос-анджелес

вашингтон

коронавирус covid-19

обязательная вакцинация

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Драка завязалась в субботу на акции противников обязательной вакцинации от коронавируса возле мэрии Лос-Анджелеса, один мужчина получил ножевое ранение, говорится в заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса.По сообщению местного издания Los Angeles Times, в субботу, примерно в 14.00 по местному времени (00.00 воскресенья мск), на акцию против обязательной вакцинации возле мэрии города собралась толпа из нескольких сотен человек, многие из них демонстрировали американские флаги и надписи с призывами к "медицинской свободе". Их противники - несколько десятков человек - собрались на контрпротест, в результате произошла стычка."Задержаний произведено не было, но расследование продолжается", - подчеркнули в полиции.Согласно Los Angeles Times, протестующие, на которых не было масок, также кричали на репортера местной радиостанции, один человек прибег к пинкам. Репортер Фрэнк Штольце рассказал полиции, что на него совершили нападение, когда он пытался взять интервью.

https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741563705.html

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в мире, сша, лос-анджелес, вашингтон, коронавирус covid-19, обязательная вакцинация