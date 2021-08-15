https://ria.ru/20210815/prisutstvie-1745831136.html

США сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане, заявил Блинкен

США сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане, заявил Блинкен - РИА Новости, 15.08.2021

США сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане, заявил Блинкен

США сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T18:10

2021-08-15T18:10

2021-08-15T18:10

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

талибан

афганистан

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Это так", - сказал Блинкен в интервью NBC в ответ на соответствующий вопрос.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/sanktsii-1745824313.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, энтони блинкен