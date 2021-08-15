https://ria.ru/20210815/pozhar-1745835076.html
Посольство США сообщило об обстреле аэропорта в Кабуле
Посольство США сообщило об обстреле аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021
Посольство США сообщило об обстреле аэропорта в Кабуле
Посольство Соединенных Штатов в Афганистане сообщило, что аэропорт Кабула, где размещены в том числе его дипломаты, подвергся обстрелу, в связи с чем предписало РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T18:55
2021-08-15T18:55
2021-08-15T19:17
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
талибан
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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Посольство Соединенных Штатов в Афганистане сообщило, что аэропорт Кабула, где размещены в том числе его дипломаты, подвергся обстрелу, в связи с чем предписало американским гражданам оставаться в укрытиях."Ситуация в сфере безопасности в Кабуле стремительно меняется, это касается и аэропорта. Поступают сообщения о том, что аэропорт подвергся обстрелу, в связи с чем мы предписываем американским гражданам найти себе укрытие", - сказано в распространенном сообщении американской дипмиссии.Ранее госдепартамент США сообщил, что аэропорт Кабула в свете продолжающегося наступления боевиков "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) выбран в качестве места размещения американских дипломатов.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в город.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, талибан
18:55 15.08.2021 (обновлено: 19:17 15.08.2021)
Посольство США сообщило об обстреле аэропорта в Кабуле
Посольство США в Афганистане: аэропорт в Кабуле, где находятся американские дипломаты, обстреляли