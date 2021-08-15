https://ria.ru/20210815/pozhar-1745835076.html

Посольство США сообщило об обстреле аэропорта в Кабуле

Посольство США сообщило об обстреле аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021

Посольство США сообщило об обстреле аэропорта в Кабуле

Посольство Соединенных Штатов в Афганистане сообщило, что аэропорт Кабула, где размещены в том числе его дипломаты, подвергся обстрелу, в связи с чем предписало РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T18:55

2021-08-15T18:55

2021-08-15T19:17

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

кабул (город)

афганистан

талибан

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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Посольство Соединенных Штатов в Афганистане сообщило, что аэропорт Кабула, где размещены в том числе его дипломаты, подвергся обстрелу, в связи с чем предписало американским гражданам оставаться в укрытиях."Ситуация в сфере безопасности в Кабуле стремительно меняется, это касается и аэропорта. Поступают сообщения о том, что аэропорт подвергся обстрелу, в связи с чем мы предписываем американским гражданам найти себе укрытие", - сказано в распространенном сообщении американской дипмиссии.Ранее госдепартамент США сообщил, что аэропорт Кабула в свете продолжающегося наступления боевиков "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) выбран в качестве места размещения американских дипломатов.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в город.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

https://ria.ru/20210815/prisutstvie-1745831136.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), афганистан, талибан