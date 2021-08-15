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В Курганской области пять человек погибли при пожаре в доме
В Курганской области пять человек погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 15.08.2021
В Курганской области пять человек погибли при пожаре в доме
Пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Курганской области, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T08:54
2021-08-15T09:35
происшествия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Курганской области, сообщает региональный главк МЧС РФ.Отмечается, что ночью воскресенья в селе Звериноголовское на улице Гагарина, 54 произошел пожар. На момент прибытия пожарных трехквартирный бревенчатый дом был охвачен огнем на площади 100 квадратных метров."В 3 часа 36 минут огонь удалось локализовать, в 3.50 - ликвидировать открытое горение. В 6.30 утра на пожаре по рангу № 1 БИС была объявлена полная ликвидация. Всего на месте пожара работали 34 человека, 14 единиц техники, из них от МЧС России 11 человек, четыре единицы техники", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на происшествия были обнаружены тела двух женщин, мужчины и двух детей. По данному факту следственными органами СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам". В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.Добавляется, что с родственниками погибших будет организована работа психологов ГУ МЧС России по Курганской области."Причина пожара устанавливается, работает испытательная пожарная лаборатория", - уточняется в сообщении.
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происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
08:54 15.08.2021 (обновлено: 09:35 15.08.2021)
 
В Курганской области пять человек погибли при пожаре в доме

В селе Звериноголовское Курганской области пять человек погибли при пожаре в частном доме

© Фото : ГУ МЧС России по Курганской областиПоследствия пожара в частном жилом доме в Курганской области
Последствия пожара в частном жилом доме в Курганской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Курганской области, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Отмечается, что ночью воскресенья в селе Звериноголовское на улице Гагарина, 54 произошел пожар. На момент прибытия пожарных трехквартирный бревенчатый дом был охвачен огнем на площади 100 квадратных метров.
"В 3 часа 36 минут огонь удалось локализовать, в 3.50 - ликвидировать открытое горение. В 6.30 утра на пожаре по рангу № 1 БИС была объявлена полная ликвидация. Всего на месте пожара работали 34 человека, 14 единиц техники, из них от МЧС России 11 человек, четыре единицы техники", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на происшествия были обнаружены тела двух женщин, мужчины и двух детей. По данному факту следственными органами СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам". В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Добавляется, что с родственниками погибших будет организована работа психологов ГУ МЧС России по Курганской области.
"Причина пожара устанавливается, работает испытательная пожарная лаборатория", - уточняется в сообщении.
Сотрудники пожарно-спасательного центра - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 23:37
При пожаре в Оренбурге пострадали два человека
 
ПроисшествияКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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