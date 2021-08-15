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В восточных районах Крыма объявили штормовое предупреждение
В восточных районах Крыма объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 15.08.2021
В восточных районах Крыма объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в восточных районах Крыма, ожидается ливень и град, возможны подтопления, сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T21:58
2021-08-15T22:08
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ялта
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в восточных районах Крыма, ожидается ливень и град, возможны подтопления, сообщает пресс-служба регионального МЧС."В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 15 августа, ночью и утром 16 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий", - говорится в сообщении.Спасатели призвали соблюдать правила безопасности при непогоде.Ливень обрушился на Керчь с четверга, за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали десять человек. В субботу ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html
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республика крым
ялта
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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ялта, керчь
21:58 15.08.2021 (обновлено: 22:08 15.08.2021)
 
В восточных районах Крыма объявили штормовое предупреждение

В восточных районах Крыма объявили штормовое предупреждение, возможны подтопления

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная Ялты во время шторма
Набережная Ялты во время шторма - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в восточных районах Крыма, ожидается ливень и град, возможны подтопления, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 15 августа, ночью и утром 16 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий", - говорится в сообщении.
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Ливень обрушился на Керчь с четверга, за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали десять человек. В субботу ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.
Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
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