https://ria.ru/20210815/pogoda-1745847704.html

В восточных районах Крыма объявили штормовое предупреждение

В восточных районах Крыма объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 15.08.2021

В восточных районах Крыма объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в восточных районах Крыма, ожидается ливень и град, возможны подтопления, сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T21:58

2021-08-15T21:58

2021-08-15T22:08

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

ялта

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в восточных районах Крыма, ожидается ливень и град, возможны подтопления, сообщает пресс-служба регионального МЧС."В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 15 августа, ночью и утром 16 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий", - говорится в сообщении.Спасатели призвали соблюдать правила безопасности при непогоде.Ливень обрушился на Керчь с четверга, за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали десять человек. В субботу ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210815/gelendzhik-1745844568.html

республика крым

ялта

керчь

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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ялта, керчь