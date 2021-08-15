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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 15.08.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
По-летнему погожий день с температурой до плюс 27 градусов ожидает москвичей в воскресенье, к позднему вечеру местами возможны дожди, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T10:02
2021-08-15T10:02
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. По-летнему погожий день с температурой до плюс 27 градусов ожидает москвичей в воскресенье, к позднему вечеру местами возможны дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет по-летнему погожий и довольно теплый денек с температурным фоном на 5 градусов выше положенной климатической нормы. И только поздним вечером, с приближением холодного атмосферного фронта, небо нахмурится и кое-где брызнут небольшие дожди. Переменная облачность, поздним вечером местами - север, северо-запад, запад - возможен небольшой дождь", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, температура воздуха плюс 25-27 градусов ожидается в Москве, в Подмосковье - плюс 23-28 тепла."Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба", - добавил метеоролог.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
10:02 15.08.2021
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидают по-летнему погожий день

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. По-летнему погожий день с температурой до плюс 27 градусов ожидает москвичей в воскресенье, к позднему вечеру местами возможны дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет по-летнему погожий и довольно теплый денек с температурным фоном на 5 градусов выше положенной климатической нормы. И только поздним вечером, с приближением холодного атмосферного фронта, небо нахмурится и кое-где брызнут небольшие дожди. Переменная облачность, поздним вечером местами - север, северо-запад, запад - возможен небольшой дождь", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, температура воздуха плюс 25-27 градусов ожидается в Москве, в Подмосковье - плюс 23-28 тепла.
"Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба", - добавил метеоролог.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 23:17
Вильфанд призвал улучшить систему прогнозов погоды
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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