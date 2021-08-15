Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210815/pogoda-1745789911.html
Россиян предупредили о заморозках в сентябре
Россиян предупредили о заморозках в сентябре - РИА Новости, 15.08.2021
Россиян предупредили о заморозках в сентябре
В нескольких российских регионах в сентябре ожидаются похолодание и падение температуры до минус десяти градусов. Об этом "Российской газете" рассказала... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T09:25
2021-08-15T14:42
общество
мурманская область
таймыр
гидрометцентр
чукотка
людмила паршина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40132/22/401322208_0:291:2768:1847_1920x0_80_0_0_10e04e46a03f8f86dfb85e637cedbd90.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В нескольких российских регионах в сентябре ожидаются похолодание и падение температуры до минус десяти градусов. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.По ее словам, в целом по стране температура воздуха в начале осени будет соответствовать климатической норме. Тем не менее специалист предупредила жителей регионов Сибири и Дальнего Востока о заморозках. В частности, в восточной части Таймыра и в Эвенкии по ночам может похолодать до минус трех градусов, а на Чукотке и в Магаданской области — до минус десяти.Паршина также спрогнозировала дождливую погоду в Мурманской области, северной части Карелии и Архангельской области. При этом на российских курортах в сентябре большого количества осадков не будет, а воздух прогреется в среднем до 23-28 градусов. В Москве, в свою очередь, в сентябре ожидается 15-20 градусов днем и пять-десять ночью. В столице тоже возможны ночные похолодания до одного-шести градусов тепла, подытожила Паршина.Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило, что общемировая температура в минувшем июле стала самой высокой за всю историю наблюдений с 1880 года. Совокупная температура суши и поверхности океана оказалась в среднем примерно на один градус выше показателей, зарегистрированных в прошлом веке.
https://ria.ru/20210814/vilfand-1745776140.html
мурманская область
таймыр
чукотка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40132/22/401322208_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a73009db4a81d4cc9db5a0163691d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, мурманская область, таймыр, гидрометцентр, чукотка, людмила паршина
09:25 15.08.2021 (обновлено: 14:42 15.08.2021)
 
Россиян предупредили о заморозках в сентябре

Завлабораторией Гидрометцентра Паршина: в некоторых российских регионах в сентябре будут заморозки

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСильные морозы в регионах России
Сильные морозы в регионах России - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В нескольких российских регионах в сентябре ожидаются похолодание и падение температуры до минус десяти градусов. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, в целом по стране температура воздуха в начале осени будет соответствовать климатической норме. Тем не менее специалист предупредила жителей регионов Сибири и Дальнего Востока о заморозках. В частности, в восточной части Таймыра и в Эвенкии по ночам может похолодать до минус трех градусов, а на Чукотке и в Магаданской области — до минус десяти.
Паршина также спрогнозировала дождливую погоду в Мурманской области, северной части Карелии и Архангельской области. При этом на российских курортах в сентябре большого количества осадков не будет, а воздух прогреется в среднем до 23-28 градусов. В Москве, в свою очередь, в сентябре ожидается 15-20 градусов днем и пять-десять ночью. В столице тоже возможны ночные похолодания до одного-шести градусов тепла, подытожила Паршина.
Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило, что общемировая температура в минувшем июле стала самой высокой за всю историю наблюдений с 1880 года. Совокупная температура суши и поверхности океана оказалась в среднем примерно на один градус выше показателей, зарегистрированных в прошлом веке.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 23:17
Вильфанд призвал улучшить систему прогнозов погоды
 
ОбществоМурманская областьТаймырГидрометцентрЧукоткаЛюдмила Паршина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане
06:51В "Талибане"* рассказали, что было приказано членам движения
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
03:10"Будет на вес золота": украинцам предрекли нехватку питьевой воды
Лента новостейМолния