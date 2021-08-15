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Россиян предупредили о заморозках в сентябре
Россиян предупредили о заморозках в сентябре - РИА Новости, 15.08.2021
Россиян предупредили о заморозках в сентябре
В нескольких российских регионах в сентябре ожидаются похолодание и падение температуры до минус десяти градусов. Об этом "Российской газете" рассказала... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T09:25
2021-08-15T09:25
2021-08-15T14:42
общество
мурманская область
таймыр
гидрометцентр
чукотка
людмила паршина
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В нескольких российских регионах в сентябре ожидаются похолодание и падение температуры до минус десяти градусов. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.По ее словам, в целом по стране температура воздуха в начале осени будет соответствовать климатической норме. Тем не менее специалист предупредила жителей регионов Сибири и Дальнего Востока о заморозках. В частности, в восточной части Таймыра и в Эвенкии по ночам может похолодать до минус трех градусов, а на Чукотке и в Магаданской области — до минус десяти.Паршина также спрогнозировала дождливую погоду в Мурманской области, северной части Карелии и Архангельской области. При этом на российских курортах в сентябре большого количества осадков не будет, а воздух прогреется в среднем до 23-28 градусов. В Москве, в свою очередь, в сентябре ожидается 15-20 градусов днем и пять-десять ночью. В столице тоже возможны ночные похолодания до одного-шести градусов тепла, подытожила Паршина.Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило, что общемировая температура в минувшем июле стала самой высокой за всю историю наблюдений с 1880 года. Совокупная температура суши и поверхности океана оказалась в среднем примерно на один градус выше показателей, зарегистрированных в прошлом веке.
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общество, мурманская область, таймыр, гидрометцентр, чукотка, людмила паршина
09:25 15.08.2021 (обновлено: 14:42 15.08.2021)
Россиян предупредили о заморозках в сентябре
Завлабораторией Гидрометцентра Паршина: в некоторых российских регионах в сентябре будут заморозки
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
В нескольких российских регионах в сентябре ожидаются похолодание и падение температуры до минус десяти градусов. Об этом "Российской газете"
рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина
.
По ее словам, в целом по стране температура воздуха в начале осени будет соответствовать климатической норме. Тем не менее специалист предупредила жителей регионов Сибири и Дальнего Востока о заморозках. В частности, в восточной части Таймыра и в Эвенкии по ночам может похолодать до минус трех градусов, а на Чукотке и в Магаданской области — до минус десяти.
Паршина также спрогнозировала дождливую погоду в Мурманской области, северной части Карелии и Архангельской области. При этом на российских курортах в сентябре большого количества осадков не будет, а воздух прогреется в среднем до 23-28 градусов. В Москве, в свою очередь, в сентябре ожидается 15-20 градусов днем и пять-десять ночью. В столице тоже возможны ночные похолодания до одного-шести градусов тепла, подытожила Паршина.
Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило, что общемировая температура в минувшем июле стала самой высокой за всю историю наблюдений с 1880 года. Совокупная температура суши и поверхности океана оказалась в среднем примерно на один градус выше показателей, зарегистрированных в прошлом веке.