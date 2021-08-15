https://ria.ru/20210815/pensiya-1745782062.html

Финансист назвала способ проверить правильность начисления пенсии

Финансист назвала способ проверить правильность начисления пенсии - РИА Новости, 15.08.2021

Финансист назвала способ проверить правильность начисления пенсии

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала в беседе с агентством "Прайм" о способе проверить правильность сведений о... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T04:34

2021-08-15T04:34

2021-08-15T06:01

общество

сергей неверов

госдума рф

пенсионный фонд рф

рэу имени г. в. плеханова

россия

юлия финогенова

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала в беседе с агентством "Прайм" о способе проверить правильность сведений о страховом стаже, зарплате и размере страховых взносов.Специалист заявила, что это можно сделать в личном кабинете сайте ПФР или на портале Госуслуг. За этой информацией можно обратиться в отделение фонда или МФЦ по месту жительства.Подчеркивается, что со следующего года россияне начнут получать сведения о состоянии их пенсионного счета на портале Госуслуг. При этом при наличии ошибки в данных у граждан будет возможность приложить нужные документы и подать онлайн-заявление об исправлении.Финансист напомнила, что страховая пенсия по старости состоит из фиксированной выплаты, которая не зависит от стажа работы и ежегодно индексируется, и страховой части. На нее, в свою очередь, влияет продолжительность страхового стажа и уровень заработной платы. Сейчас критерием при расчете заплаты является размер страховых взносов, к которому нередко возникают вопросы.Собеседница агентства отметила важность отсутствия ошибки со стороны Пенсионного фонда (ПФР) при оценке стажа, в особенности, если он учитывается за период до 2002 года.В качестве примера она привела случаи, когда ПФР не учитывал периоды стажа, поскольку, по его оценкам, организации не существовало или за вас не уплачивались взносы. В такой ситуации наличие трудового стажа придется доказывать через суд.Финогенова советует изучить данные об учтенном стаже и сравнить их с записями в трудовой книжке.Включение службы в армии в трудовой стажВ Госдуму внесли законопроект, где предлагается включить в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию время, проведенное на службе в армии, сообщил глава фракции "Единой России" Сергей Неверов, выступивший одним из авторов документа. Аналогичный проект разработали и в ЛДПР, его уже опубликовали в думской базе данных.Парламентарий напомнил о возможности мужчин со стажем не менее 42 лет и женщин, чей стаж составляет как минимум 37 лет, досрочно выйти на пенсию на два года раньше установленного возраста. Минимальный допустимый возрасти при этом — 60 и 55 лет соответственно.Глава фракции "Единой России" подчеркнул, что мужчины, которые прошли срочную службу и после этого непрерывно работали, не могут накопить эти 42 года к наступлению 60-летия, хотя, отметил Неверов, эти недостающие два года гражданин посвятил почетному долгу — службе Родине.В случае принятия, закон вступит в силу 1 января следующего года, и граждане, достигшие 60-летнего возраста и выработавшие 42 года стажа с учетом срочной службы в армии, смогут досрочно выйти на пенсию.Досрочный выход на пенсиюС этого года несколько категорий граждан имеют право досрочно уйти на пенсию, рассказали "Российской газете" в московском отделении Пенсионного фонда.Этим правом, в частности, могут воспользоваться матери четырех детей, родившиеся в 1965-м. С 2023 года россиянки, родившие трех детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, могут стать пенсионерками в 57 лет.Помимо этого, досрочная пенсия предусмотрена для работников с продолжительным трудовым стажем: 42 года — для мужчин, 37 лет — для женщин. Жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований при минимальном стаже в 15 лет.На досрочную пенсию еще претендуют граждане, работа которых предполагает вредные и опасные условия, педагоги, врачи и творческие профессии. Также с этого года в семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста восьми лет, один из родителей может выйти на пенсию раньше.Прибавка к пенсии в августеЗаместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин рассказал агентству "Прайм", что для получения прибавки к пенсии с 1 августа работающим пенсионерам необходимо иметь официальные доходы от работы в предшествующем году.По его словам, перерасчет страховой пенсии работающих пенсионеров происходит каждый год в августе. На расчет прибавки влияет произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанных пенсионером за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента.Специалист напомнил, что обращаться для индексации пенсии никуда не надо: ПФР автоматически сделает перерасчет.

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https://ria.ru/20210720/profsoyuzy-1742073461.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей неверов, госдума рф, пенсионный фонд рф, рэу имени г. в. плеханова, россия, юлия финогенова