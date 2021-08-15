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Финансист объяснила, как проверить, правильно ли вам начислят пенсию
Финансист объяснила, как проверить, правильно ли вам начислят пенсию - РИА Новости, 15.08.2021
Финансист объяснила, как проверить, правильно ли вам начислят пенсию
С 2022 года граждане будут получать сведения о состоянии их пенсионного счета на портале Госуслуг. В случае ошибки в данных можно подать онлайн-заявление об... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T01:15
2021-08-15T03:30
общество
пенсионный фонд рф
рэу имени г. в. плеханова
пенсии
россия
юлия финогенова
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. С 2022 года граждане будут получать сведения о состоянии их пенсионного счета на портале Госуслуг. В случае ошибки в данных можно подать онлайн-заявление об исправлении, приложив нужные документы, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной выплаты и страховой части. Фиксированная выплата не зависит от стажа работы и ежегодно индексируется. Страховая часть зависит от продолжительности страхового стажа и уровня зарплаты. С 2002 года основным критерием при ее расчете стал размер страховых взносов, а не стаж. Именно к нему чаще всего возникают вопросы.“Как правило, наиболее проблемным моментом при определении размера страховой пенсии по старости является доказательство периода трудового стажа. Поскольку Пенсионный фонд работает с документами, то важно, чтобы при его оценке не были допущены ошибки, в особенности, если стаж учитывается за период до 2002 года”, — объяснила Финогенова.Какие-то периоды стажа могут не учитываться Пенсионным фондом, поскольку, по его оценкам, организации не существовало или за вас не уплачивались взносы. Тогда трудовой стаж придется доказывать через суд. Поэтому стоит изучить данные об учтенном стаже и сравнить их с записями в трудовой книжке.У граждан есть возможность проверить правильность сведений о страховом стаже, зарплате и размере страховых взносов в личном кабинете сайте ПФР или на портале Госуслуг. Можно обратиться за этой информацией в отделение фонда или МФЦ по месту жительства, заключила эксперт.
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общество, пенсионный фонд рф, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, россия, юлия финогенова
01:15 15.08.2021 (обновлено: 03:30 15.08.2021)
 
Финансист объяснила, как проверить, правильно ли вам начислят пенсию

Финансист Финогенова: правильность начисления пенсии можно проверить в личном кабинете на сайте ПФР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. С 2022 года граждане будут получать сведения о состоянии их пенсионного счета на портале Госуслуг. В случае ошибки в данных можно подать онлайн-заявление об исправлении, приложив нужные документы, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной выплаты и страховой части. Фиксированная выплата не зависит от стажа работы и ежегодно индексируется. Страховая часть зависит от продолжительности страхового стажа и уровня зарплаты. С 2002 года основным критерием при ее расчете стал размер страховых взносов, а не стаж. Именно к нему чаще всего возникают вопросы.
“Как правило, наиболее проблемным моментом при определении размера страховой пенсии по старости является доказательство периода трудового стажа. Поскольку Пенсионный фонд работает с документами, то важно, чтобы при его оценке не были допущены ошибки, в особенности, если стаж учитывается за период до 2002 года”, — объяснила Финогенова.
Какие-то периоды стажа могут не учитываться Пенсионным фондом, поскольку, по его оценкам, организации не существовало или за вас не уплачивались взносы. Тогда трудовой стаж придется доказывать через суд. Поэтому стоит изучить данные об учтенном стаже и сравнить их с записями в трудовой книжке.
У граждан есть возможность проверить правильность сведений о страховом стаже, зарплате и размере страховых взносов в личном кабинете сайте ПФР или на портале Госуслуг. Можно обратиться за этой информацией в отделение фонда или МФЦ по месту жительства, заключила эксперт.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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Незаслуженный отдых: как купить стаж для выхода на пенсию
 
ОбществоПенсионный фонд РФРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсииРоссияЮлия Финогенова
 
 
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