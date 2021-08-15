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При взрыве на юге Пакистана погибли тринадцать человек, сообщило СМИ
При взрыве на юге Пакистана погибли тринадцать человек, сообщило СМИ - РИА Новости, 15.08.2021
При взрыве на юге Пакистана погибли тринадцать человек, сообщило СМИ
По меньшей мере 13 человек погибли, несколько пострадали при взрыве небольшого грузовика в городе Карачи на юге Пакистана, сообщил местный телеканал Geo TV. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T06:41
2021-08-15T06:41
2021-08-15T06:41
в мире
взрыв
пакистан
карачи
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли, несколько пострадали при взрыве небольшого грузовика в городе Карачи на юге Пакистана, сообщил местный телеканал Geo TV.По его данным, власти полагают, что произошла атака с применением гранаты. Отмечается, что двое пострадавших в критическом состоянии.В полиции отметили, что не могут сказать, кто стоял за трагическим происшествием. "Это могли быть семейные разногласия, в чем мы пытаемся удостовериться, или это мог быть террористический акт", - отметили правоохранители, добавив, что пока рано делать выводы.
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в мире, взрыв, пакистан, карачи
При взрыве на юге Пакистана погибли тринадцать человек, сообщило СМИ
СМИ: при взрыве грузовика в городе Карачи на юге Пакистана погибли тринадцать человек