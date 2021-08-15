https://ria.ru/20210815/naznachenie-1745823330.html

Источник: Джалали не возглавит переходное правительство Афганистана

Источник: Джалали не возглавит переходное правительство Афганистана - РИА Новости, 15.08.2021

Источник: Джалали не возглавит переходное правительство Афганистана

Информация о назначении бывшего главы МВД Афганистана Али Ахмада Джалали главой переходного правительства - это слухи, заявил РИА новости источник в... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T16:39

2021-08-15T16:39

2021-08-15T16:41

в мире

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Информация о назначении бывшего главы МВД Афганистана Али Ахмада Джалали главой переходного правительства - это слухи, заявил РИА новости источник в президентском дворце."Назначение Али Ахмада Джалали на пост главы временного правительства... - это просто слух", - сказал источник.Ранее СМИ сообщили, что бывший глава МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства страны.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана . Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По данным источника РИА Новости, афганский президент Ашраф Гани согласился сложить полномочия в воскресенье.

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/taliban-1745673340.html

афганистан

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в мире, афганистан