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В Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 614 человек с COVID, на ИВЛ находятся 329 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T11:35
2021-08-15T11:35
2021-08-15T11:35
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 614 человек с COVID, на ИВЛ находятся 329 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 1 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 614 человек. На ИВЛ находятся 329 человек. В городе выздоровели ещё 2 454 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 410 177", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице за сутки скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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РИА Новости
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19, 329 находятся на ИВЛ