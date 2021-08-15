https://ria.ru/20210815/moskva-1745799347.html

В Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 614 человек с COVID, на ИВЛ находятся 329 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T11:35

2021-08-15T11:35

2021-08-15T11:35

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 614 человек с COVID, на ИВЛ находятся 329 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 1 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 614 человек. На ИВЛ находятся 329 человек. В городе выздоровели ещё 2 454 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 410 177", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице за сутки скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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