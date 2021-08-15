Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/makron-1745835946.html
Макрон созовет Совбез Франции в связи с ситуацией в Афганистане
Макрон созовет Совбез Франции в связи с ситуацией в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021
Макрон созовет Совбез Франции в связи с ситуацией в Афганистане
Президент Франции Эммануэль Макрон созовёт в понедельник Совет безопасности страны в связи с ситуацией в Афганистане, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T19:09
2021-08-15T19:10
обострение ситуации в афганистане
талибан
афганистан
франция
эммануэль макрон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156219/70/1562197019_0:4:2453:1383_1920x0_80_0_0_7e7357815d46cd07b7aa9f367c456779.jpg
ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созовёт в понедельник Совет безопасности страны в связи с ситуацией в Афганистане, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец.Отмечается, что заседание Совета безопасности пройдёт в полдень в понедельник в режиме видеоконференции.Макрон в настоящее время находится в своей летней резиденции - форте Брегансон.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже вошли в Кабул. Афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия в воскресенье и покинул страну.
https://ria.ru/20210813/afganistan-1745680072.html
афганистан
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156219/70/1562197019_0:0:2453:1839_1920x0_80_0_0_a6e4506e0de04e6e1f769d4fabf0e5f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
талибан, афганистан, франция, эммануэль макрон, россия
19:09 15.08.2021 (обновлено: 19:10 15.08.2021)
 
Макрон созовет Совбез Франции в связи с ситуацией в Афганистане

Президент Макрон созовет Совет безопасности Франции в связи с ситуацией в Афганистане

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созовёт в понедельник Совет безопасности страны в связи с ситуацией в Афганистане, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что заседание Совета безопасности пройдёт в полдень в понедельник в режиме видеоконференции.
Кабул - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 18:00Обострение ситуации в Афганистане
Власти Франции призвали своих граждан покинуть Афганистан
Макрон в настоящее время находится в своей летней резиденции - форте Брегансон.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже вошли в Кабул. Афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия в воскресенье и покинул страну.
 
Обострение ситуации в АфганистанеТалибанАфганистанФранцияЭммануэль МакронРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51В "Талибане"* рассказали, что было приказано членам движения
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
03:10"Будет на вес золота": украинцам предрекли нехватку питьевой воды
03:09ФСБ: Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году
Лента новостейМолния