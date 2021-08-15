https://ria.ru/20210815/makron-1745835946.html

Макрон созовет Совбез Франции в связи с ситуацией в Афганистане

Макрон созовет Совбез Франции в связи с ситуацией в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021

Макрон созовет Совбез Франции в связи с ситуацией в Афганистане

Президент Франции Эммануэль Макрон созовёт в понедельник Совет безопасности страны в связи с ситуацией в Афганистане, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T19:09

2021-08-15T19:09

2021-08-15T19:10

обострение ситуации в афганистане

талибан

афганистан

франция

эммануэль макрон

россия

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ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созовёт в понедельник Совет безопасности страны в связи с ситуацией в Афганистане, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец.Отмечается, что заседание Совета безопасности пройдёт в полдень в понедельник в режиме видеоконференции.Макрон в настоящее время находится в своей летней резиденции - форте Брегансон.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже вошли в Кабул. Афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия в воскресенье и покинул страну.

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745680072.html

афганистан

франция

россия

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талибан, афганистан, франция, эммануэль макрон, россия