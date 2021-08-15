https://ria.ru/20210815/makron-1745835946.html
Макрон созовет Совбез Франции в связи с ситуацией в Афганистане
Макрон созовет Совбез Франции в связи с ситуацией в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021
Макрон созовет Совбез Франции в связи с ситуацией в Афганистане
Президент Франции Эммануэль Макрон созовёт в понедельник Совет безопасности страны в связи с ситуацией в Афганистане, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T19:09
2021-08-15T19:09
2021-08-15T19:10
обострение ситуации в афганистане
талибан
афганистан
франция
эммануэль макрон
россия
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ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созовёт в понедельник Совет безопасности страны в связи с ситуацией в Афганистане, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец.Отмечается, что заседание Совета безопасности пройдёт в полдень в понедельник в режиме видеоконференции.Макрон в настоящее время находится в своей летней резиденции - форте Брегансон.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже вошли в Кабул. Афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия в воскресенье и покинул страну.
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талибан, афганистан, франция, эммануэль макрон, россия
19:09 15.08.2021 (обновлено: 19:10 15.08.2021)
Макрон созовет Совбез Франции в связи с ситуацией в Афганистане
Президент Макрон созовет Совет безопасности Франции в связи с ситуацией в Афганистане