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Шоубиз
https://ria.ru/20210815/makiyazh-1744162334.html
Макияж звезды: секреты мейкапа с обложки
Макияж звезды: секреты мейкапа с обложки - РИА Новости, 15.08.2021
Макияж звезды: секреты мейкапа с обложки
Макияж — важная часть любого женского образа. Можно сделать губы Анджелины Джоли, глаза Хелли Берри или скулы Джей Ло без пластических операций. Но как... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T07:00
2021-08-15T07:00
шоубиз
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Макияж — важная часть любого женского образа. Можно сделать губы Анджелины Джоли, глаза Хелли Берри или скулы Джей Ло без пластических операций. Но как повторить мейкап с обложки? Специально для РИА Новости фешн-блогер Эля Булочка показала, как сделать макияж Арианы Гранде. Начало макияжа — уход за кожейСовет эксперта:"Перед нанесением декоративной косметики нужно хорошо подготовить кожу: нанести средства для ухода — тоник и увлажнение. Часто девушки задают вопрос: почему тональный крем не наносится правильно или лежит какими-то кусками. Скорее всего, здесь проблема не в самом средстве, а в том, что вы не использовали должный уход. Поверьте, после правильных предварительных процедур любой тональный крем будет ложиться намного ровнее и естественнее". Скульптор в руках: творим геометрию лицаСовет эксперта: Розовые щеки: правильно выбираем румяна Совет эксперта:Пиковые точки вашего лица: берем хайлайтерСовет эксперта: Зеркало души: рисуем глазаСовет эксперта:"В 2021 году в тренде простой макияж: когда вы пальцем наносите сияющие тени, причем любого оттенка, и пальцем же растушевываете их".Совет эксперта:Фишка Гранде: фирменные стрелкиСовет эксперта: Выразительность глаз: секреты тушиОбъемные губы: без надувательстваСекреты макияжа: превратить дневной в вечерний за пять минутИтог и секреты лисьего глаза Гранде"Особенность макияжа Гранде — активные стрелки, которые создают эффект более миндалевидных глаз. Конечно, при выборе стрелок для себя не стоит опираться на внешность звезды: все-таки самое важное, чтобы макияж подходил именно вашему лицу, а не был странной копией".Совет эксперта:
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4.7
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07:00 15.08.2021
 

Макияж звезды: секреты мейкапа с обложки

© AP Photo / Jordan StraussПевица Ариана Гранде
Певица Ариана Гранде - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Макияж — важная часть любого женского образа. Можно сделать губы Анджелины Джоли, глаза Хелли Берри или скулы Джей Ло без пластических операций. Но как повторить мейкап с обложки? Специально для РИА Новости фешн-блогер Эля Булочка показала, как сделать макияж Арианы Гранде.

Мейкап Арианы Гранде — это почти классический мейкап со стрелками. Повторить его можно за 20 минут. Но важно знать этапы и несколько секретов, о которых я расскажу.

Начало макияжа — уход за кожей

© РИА Новости / Евгений Биятов Эля Булочка – создание макияжа
Эля Булочка – создание макияжа - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов

Совет эксперта:

"Перед нанесением декоративной косметики нужно хорошо подготовить кожу: нанести средства для ухода — тоник и увлажнение. Часто девушки задают вопрос: почему тональный крем не наносится правильно или лежит какими-то кусками. Скорее всего, здесь проблема не в самом средстве, а в том, что вы не использовали должный уход. Поверьте, после правильных предварительных процедур любой тональный крем будет ложиться намного ровнее и естественнее".

Скульптор в руках: творим геометрию лица

Совет эксперта:

Когда мы подчеркиваем скулы, очень важно не нарисовать линию ниже естественной тени. Если нарушить это правило, то можно получить нежелательный эффект старения, равный эффекту уставшего лица.

  • Необходимо наносить скульптор по восходящей линии от скуловой впадины и растушевывать продукт на самой скуле. Нужно мягко создать тень и полутень, а не просто нарисовать темное пятно.
© РИА Новости / Евгений Биятов Эля Булочка – создание макияжа
Эля Булочка – создание макияжа - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
  • Не нужно выбирать очень темный оттенок скульптора. Оптимальный цвет — близкий к вашим цветам кожи и естественной тени. Лучше сделать несколько слоев, чем один, но очень темный или рыжий, который сложно растушевать.

Розовые щеки: правильно выбираем румяна

  • Румянами необходимо слегка продублировать линию скульптора на скулах.

Совет эксперта:

Ни в коем случае не наносите их на яблочки щек: лицо будет, что называется, в кучу. Если вы хотите добавить свежести, то линия румян должна быть чуть выше линии скульптора.
  • В выборе цвета румян нужно ориентироваться на нейтральные оттенки, универсальный цвет — коралловый.

Пиковые точки вашего лица: берем хайлайтер

  • Яркий хайлайтер желательно наносить только на пиковые точки — это самые высокие места на лице. Представьте, что ваша скула — это гора. Найдите вершину и нанесите хайлайтер.
© РИА Новости / Евгений БиятовЭля Булочка – создание макияжа
Эля Булочка – создание макияжа - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов

Совет эксперта:

Не нужно наносить много хайлайтера, чтобы не превратить свое лицо в блинчик. Его нужно использовать умеренно, чтобы "подсветить" и увеличить определенные зоны. Он создан для объема и скульптурирования.

  • Для того чтобы нос был максимально тонким, нужно положить тонкую линию хайлайтера на кончик и спинку носа.
© РИА Новости / Евгений БиятовЭля Булочка — создание макияжа
Эля Булочка – создание макияжа - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Эля Булочка — создание макияжа
Если вы посмотрите на нарисованный портрет, то увидите, что объемы созданы с помощью игры светлых и темных красок. Самые объемные точки прорисованы самой светлой краской.
  • Также можно нанести чуть-чуть хайлайтера на галочку верхней губы, чтобы придать ей объем.

Зеркало души: рисуем глаза

  • Для начала, так же, как это было со скулами, нужно сделать основу формы. Для этого можно использовать тот же скульптор. Кисточку необходимо поместить в складку века и от внутреннего уголка к внешнему нужно растушевать скульптор или тени.
© РИА Новости / Евгений БиятовЭля Булочка – создание макияжа
Эля Булочка – создание макияжа - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов

Совет эксперта:

"В 2021 году в тренде простой макияж: когда вы пальцем наносите сияющие тени, причем любого оттенка, и пальцем же растушевываете их".
  • Далее стоит поиграть с бликами, но для начала нужно нанести или базу под тени, или консилер. Это необходимо для того, чтобы ничего не скатывалось в течение дня и сияющая составляющая крепко держалась на веке.
© РИА Новости / Евгений Биятов Эля Булочка – создание макияжа
Эля Булочка – создание макияжа - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
  • Кроме того, необходимо подчеркнуть, то есть чуть-чуть затемнить внешний уголок глаза, чтобы создать эффект вытянутого лисьего глаза.

Совет эксперта:

Если сильнее затемнить уголок глаза, то макияж из дневного превратится в вечерний.

Фишка Гранде: фирменные стрелки

Совет эксперта:

Если вы новичок в рисовании стрелок, то не нужно брать подводку, для начала воспользуйтесь кисточкой и нейтральными тенями. Ими намного легче можно нарисовать основу будущей стрелки.

  • Для начала нужно прорисовать часть стрелки по линии роста ресниц до середины века.
© РИА Новости / Евгений БиятовЭля Булочка – создание макияжа
Эля Булочка – создание макияжа - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
  • Далее вести по направлению к виску, старайтесь делать это постепенно и аккуратно. Важно, чтобы стрелка ни в коем случае не пересеклась со складкой века, иначе получится некрасивый залом. Помните, что в гармоничном макияже все линии: основание брови, линия скулы, стрелка — должны быть относительно параллельными друг другу.
© РИА Новости / Евгений БиятовЭля Булочка – создание макияжа
Эля Булочка – создание макияжа - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов

Выразительность глаз: секреты туши

  • Классическая черная тушь — беспроигрышный вариант для всех. Если у девушки очень светлые волосы и много веснушек, то можно выбрать коричневую тушь. А, например, голубые глаза можно подчеркнуть синей.
© РИА Новости / Евгений БиятовЭля Булочка – создание макияжа
Эля Булочка – создание макияжа - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
  • Нижние ресницы можно не красить, потому что таким образом взгляд получается более распахнутым.

Объемные губы: без надувательства

  • Чтобы помада не скатывалась, необходимо перед макияжем тщательно очистить кожу губ. Особых секретов при нанесении этого средства нет, каждый может справиться с задачей самостоятельно.
© РИА Новости / Евгений Биятов Эля Булочка — создание макияжа
Эля Булочка – создание макияжа - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Эля Булочка — создание макияжа
  • Если вы хотите увеличить губы, необходимо играть с объемами. Но не нужно выходить на сантиметр от линии губ — это полный провал.
  • Гранде использует не помаду, а блеск для губ.

Секреты макияжа: превратить дневной в вечерний за пять минут

  • Достаточно носить с собой матовую красную помаду. Акцент сразу переместится на яркие губы, каким бы активным ни был макияж глаз.
  • Еще один прием, как кардинально изменить макияж, — накладные ресницы.

Итог и секреты лисьего глаза Гранде

© Фото из личного архива Эли Булочки Эля Булочка
Эля Булочка
© Фото из личного архива Эли Булочки
"Особенность макияжа Гранде — активные стрелки, которые создают эффект более миндалевидных глаз. Конечно, при выборе стрелок для себя не стоит опираться на внешность звезды: все-таки самое важное, чтобы макияж подходил именно вашему лицу, а не был странной копией".
© AP Photo / Invision / Evan AgostiniПевица Ариана Гранде
Певица Ариана Гранде - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
Певица Ариана Гранде

Совет эксперта:

Сегодня индустрия красоты находится на очень высоком уровне. Все марки заботятся о здоровье своих клиентов, поэтому не бойтесь покупать средства в масс-маркете. Даже с косметикой за условные 300-500 рублей можно повторить мейкап знаменитостей, и вы будете яркой, красивой и ухоженной и в офисе, и на вечеринке.

 
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