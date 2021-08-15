https://ria.ru/20210815/makiyazh-1744162334.html
Макияж звезды: секреты мейкапа с обложки
Макияж звезды: секреты мейкапа с обложки - РИА Новости, 15.08.2021
Макияж звезды: секреты мейкапа с обложки
Макияж — важная часть любого женского образа. Можно сделать губы Анджелины Джоли, глаза Хелли Берри или скулы Джей Ло без пластических операций. Но как... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T07:00
2021-08-15T07:00
2021-08-15T07:00
шоубиз
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Макияж — важная часть любого женского образа. Можно сделать губы Анджелины Джоли, глаза Хелли Берри или скулы Джей Ло без пластических операций. Но как повторить мейкап с обложки? Специально для РИА Новости фешн-блогер Эля Булочка показала, как сделать макияж Арианы Гранде. Начало макияжа — уход за кожейСовет эксперта:"Перед нанесением декоративной косметики нужно хорошо подготовить кожу: нанести средства для ухода — тоник и увлажнение. Часто девушки задают вопрос: почему тональный крем не наносится правильно или лежит какими-то кусками. Скорее всего, здесь проблема не в самом средстве, а в том, что вы не использовали должный уход. Поверьте, после правильных предварительных процедур любой тональный крем будет ложиться намного ровнее и естественнее". Скульптор в руках: творим геометрию лицаСовет эксперта: Розовые щеки: правильно выбираем румяна Совет эксперта:Пиковые точки вашего лица: берем хайлайтерСовет эксперта: Зеркало души: рисуем глазаСовет эксперта:"В 2021 году в тренде простой макияж: когда вы пальцем наносите сияющие тени, причем любого оттенка, и пальцем же растушевываете их".Совет эксперта:Фишка Гранде: фирменные стрелкиСовет эксперта: Выразительность глаз: секреты тушиОбъемные губы: без надувательстваСекреты макияжа: превратить дневной в вечерний за пять минутИтог и секреты лисьего глаза Гранде"Особенность макияжа Гранде — активные стрелки, которые создают эффект более миндалевидных глаз. Конечно, при выборе стрелок для себя не стоит опираться на внешность звезды: все-таки самое важное, чтобы макияж подходил именно вашему лицу, а не был странной копией".Совет эксперта:
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Макияж — важная часть любого женского образа. Можно сделать губы Анджелины Джоли, глаза Хелли Берри или скулы Джей Ло без пластических операций. Но как повторить мейкап с обложки? Специально для РИА Новости фешн-блогер Эля Булочка показала, как сделать макияж Арианы Гранде.
Мейкап Арианы Гранде — это почти классический мейкап со стрелками. Повторить его можно за 20 минут. Но важно знать этапы и несколько секретов, о которых я расскажу.
Начало макияжа — уход за кожей
Совет эксперта:
"Перед нанесением декоративной косметики нужно хорошо подготовить кожу: нанести средства для ухода — тоник и увлажнение. Часто девушки задают вопрос: почему тональный крем не наносится правильно или лежит какими-то кусками. Скорее всего, здесь проблема не в самом средстве, а в том, что вы не использовали должный уход. Поверьте, после правильных предварительных процедур любой тональный крем будет ложиться намного ровнее и естественнее".
Скульптор в руках: творим геометрию лица
Когда мы подчеркиваем скулы, очень важно не нарисовать линию ниже естественной тени. Если нарушить это правило, то можно получить нежелательный эффект старения, равный эффекту уставшего лица.
—Необходимо наносить скульптор по восходящей линии от скуловой впадины и растушевывать продукт на самой скуле. Нужно мягко создать тень и полутень, а не просто нарисовать темное пятно.
—Не нужно выбирать очень темный оттенок скульптора. Оптимальный цвет — близкий к вашим цветам кожи и естественной тени. Лучше сделать несколько слоев, чем один, но очень темный или рыжий, который сложно растушевать.
Розовые щеки: правильно выбираем румяна
—Румянами необходимо слегка продублировать линию скульптора на скулах.
Совет эксперта:
Ни в коем случае не наносите их на яблочки щек: лицо будет, что называется, в кучу. Если вы хотите добавить свежести, то линия румян должна быть чуть выше линии скульптора.
—В выборе цвета румян нужно ориентироваться на нейтральные оттенки, универсальный цвет — коралловый.
Пиковые точки вашего лица: берем хайлайтер
—Яркий хайлайтер желательно наносить только на пиковые точки — это самые высокие места на лице. Представьте, что ваша скула — это гора. Найдите вершину и нанесите хайлайтер.
Совет эксперта:
Не нужно наносить много хайлайтера, чтобы не превратить свое лицо в блинчик. Его нужно использовать умеренно, чтобы "подсветить" и увеличить определенные зоны. Он создан для объема и скульптурирования.
—Для того чтобы нос был максимально тонким, нужно положить тонкую линию хайлайтера на кончик и спинку носа.
Если вы посмотрите на нарисованный портрет, то увидите, что объемы созданы с помощью игры светлых и темных красок. Самые объемные точки прорисованы самой светлой краской.
—Также можно нанести чуть-чуть хайлайтера на галочку верхней губы, чтобы придать ей объем.
Зеркало души: рисуем глаза
—Для начала, так же, как это было со скулами, нужно сделать основу формы. Для этого можно использовать тот же скульптор. Кисточку необходимо поместить в складку века и от внутреннего уголка к внешнему нужно растушевать скульптор или тени.
Совет эксперта:
"В 2021 году в тренде простой макияж: когда вы пальцем наносите сияющие тени, причем любого оттенка, и пальцем же растушевываете их".
—Далее стоит поиграть с бликами, но для начала нужно нанести или базу под тени, или консилер. Это необходимо для того, чтобы ничего не скатывалось в течение дня и сияющая составляющая крепко держалась на веке.
—Кроме того, необходимо подчеркнуть, то есть чуть-чуть затемнить внешний уголок глаза, чтобы создать эффект вытянутого лисьего глаза.
Совет эксперта:
Если сильнее затемнить уголок глаза, то макияж из дневного превратится в вечерний.
Фишка Гранде: фирменные стрелки
Совет эксперта:
Если вы новичок в рисовании стрелок, то не нужно брать подводку, для начала воспользуйтесь кисточкой и нейтральными тенями. Ими намного легче можно нарисовать основу будущей стрелки.
—Для начала нужно прорисовать часть стрелки по линии роста ресниц до середины века.
—Далее вести по направлению к виску, старайтесь делать это постепенно и аккуратно. Важно, чтобы стрелка ни в коем случае не пересеклась со складкой века, иначе получится некрасивый залом. Помните, что в гармоничном макияже все линии: основание брови, линия скулы, стрелка — должны быть относительно параллельными друг другу.
Выразительность глаз: секреты туши
—Классическая черная тушь — беспроигрышный вариант для всех. Если у девушки очень светлые волосы и много веснушек, то можно выбрать коричневую тушь. А, например, голубые глаза можно подчеркнуть синей.
—Нижние ресницы можно не красить, потому что таким образом взгляд получается более распахнутым.
Объемные губы: без надувательства
—Чтобы помада не скатывалась, необходимо перед макияжем тщательно очистить кожу губ. Особых секретов при нанесении этого средства нет, каждый может справиться с задачей самостоятельно.
—Если вы хотите увеличить губы, необходимо играть с объемами. Но не нужно выходить на сантиметр от линии губ — это полный провал.
—Гранде использует не помаду, а блеск для губ.
Секреты макияжа: превратить дневной в вечерний за пять минут
—Достаточно носить с собой матовую красную помаду. Акцент сразу переместится на яркие губы, каким бы активным ни был макияж глаз.
—Еще один прием, как кардинально изменить макияж, — накладные ресницы.
Итог и секреты лисьего глаза Гранде
"Особенность макияжа Гранде — активные стрелки, которые создают эффект более миндалевидных глаз. Конечно, при выборе стрелок для себя не стоит опираться на внешность звезды: все-таки самое важное, чтобы макияж подходил именно вашему лицу, а не был странной копией".
Совет эксперта:
Сегодня индустрия красоты находится на очень высоком уровне. Все марки заботятся о здоровье своих клиентов, поэтому не бойтесь покупать средства в масс-маркете. Даже с косметикой за условные 300-500 рублей можно повторить мейкап знаменитостей, и вы будете яркой, красивой и ухоженной и в офисе, и на вечеринке.