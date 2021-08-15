https://ria.ru/20210815/makiyazh-1744162334.html

Макияж звезды: секреты мейкапа с обложки

Макияж звезды: секреты мейкапа с обложки - РИА Новости, 15.08.2021

Макияж звезды: секреты мейкапа с обложки

Макияж — важная часть любого женского образа. Можно сделать губы Анджелины Джоли, глаза Хелли Берри или скулы Джей Ло без пластических операций. Но как... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T07:00

2021-08-15T07:00

2021-08-15T07:00

шоубиз

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Макияж — важная часть любого женского образа. Можно сделать губы Анджелины Джоли, глаза Хелли Берри или скулы Джей Ло без пластических операций. Но как повторить мейкап с обложки? Специально для РИА Новости фешн-блогер Эля Булочка показала, как сделать макияж Арианы Гранде. Начало макияжа — уход за кожейСовет эксперта:"Перед нанесением декоративной косметики нужно хорошо подготовить кожу: нанести средства для ухода — тоник и увлажнение. Часто девушки задают вопрос: почему тональный крем не наносится правильно или лежит какими-то кусками. Скорее всего, здесь проблема не в самом средстве, а в том, что вы не использовали должный уход. Поверьте, после правильных предварительных процедур любой тональный крем будет ложиться намного ровнее и естественнее". Скульптор в руках: творим геометрию лицаСовет эксперта: Розовые щеки: правильно выбираем румяна Совет эксперта:Пиковые точки вашего лица: берем хайлайтерСовет эксперта: Зеркало души: рисуем глазаСовет эксперта:"В 2021 году в тренде простой макияж: когда вы пальцем наносите сияющие тени, причем любого оттенка, и пальцем же растушевываете их".Совет эксперта:Фишка Гранде: фирменные стрелкиСовет эксперта: Выразительность глаз: секреты тушиОбъемные губы: без надувательстваСекреты макияжа: превратить дневной в вечерний за пять минутИтог и секреты лисьего глаза Гранде"Особенность макияжа Гранде — активные стрелки, которые создают эффект более миндалевидных глаз. Конечно, при выборе стрелок для себя не стоит опираться на внешность звезды: все-таки самое важное, чтобы макияж подходил именно вашему лицу, а не был странной копией".Совет эксперта:

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60