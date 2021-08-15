https://ria.ru/20210815/letalnost-1745797710.html

В России за сутки умерли 816 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 816 человек с коронавирусом - РИА Новости, 15.08.2021

В России за сутки умерли 816 человек с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 816 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 170 499 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T11:20

2021-08-15T11:20

2021-08-15T11:20

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 816 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 170 499 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 816 смертей… За весь период по России умерло 170 499 человек", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210815/koronavirus-1745695245.html

россия

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2021

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии