https://ria.ru/20210815/krym-1745824814.html
"Русские лягут костьми". Украинцы оценили шансы на возвращение Крыма
"Русские лягут костьми". Украинцы оценили шансы на возвращение Крыма - РИА Новости, 15.08.2021
"Русские лягут костьми". Украинцы оценили шансы на возвращение Крыма
Жители Киева рассказали, верят ли они в "возвращение" Крыма в состав Украины. Их слова приводит газета "Страна". РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:57
2021-08-15T16:57
2021-08-15T16:57
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Жители Киева рассказали, верят ли они в "возвращение" Крыма в состав Украины. Их слова приводит газета "Страна"."Это требует очень больших усилий — военных и так далее. Украина не готова к этому. Я не вижу, я не доживу. Если бы у нас была ситуация намного лучше, чем в Крыму, это был бы стимул. <…> У украинского правительства столько проблем, что Крым стоит в очереди", — сказал другой киевлянин."Нет. Вы отдыхали, когда-нибудь в Крыму? Видели, какое там население: татары и русские. Украинцев там мало. Я не знаю, что должно произойти, чтобы вернулся Крым. Путин его никогда не отдаст. Там выросло уже поколение детей, которые не знают, что такое быть на Украине", — подчеркнула еще одна жительница столицы.Участники опроса скептически отнеслись к шансам Киева отобрать полуостров военным путем."Не верю. Там сильны русские традиции, стоит флот. Не отдаст Россия, они костьми лягут, но не отдадут. Разве что при условии, что Украина войдет в состав России", — отметил мужчина."Если это будет решаться войной, то мы не очень хотим Крым", — заявила еще одна участница опроса.
https://ria.ru/20210813/plan-1745691947.html
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политика, украина, республика крым, россия
"Русские лягут костьми". Украинцы оценили шансы на возвращение Крыма
Украинцы ответили на вопрос, верят ли они в "возвращение" Крыма в состав страны
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Жители Киева рассказали, верят ли они в "возвращение" Крыма в состав Украины. Их слова приводит газета "Страна"
.
"Нет, потому что никто его не отдаст. И что значит вернуть? Надо, чтобы они хотели вернуться, а если у нас наши люди сами не хотят жить и уезжают, то кто же захочет вернуться туда, откуда народ уезжает?" — заметил прохожий.
"Это требует очень больших усилий — военных и так далее. Украина не готова к этому. Я не вижу, я не доживу. Если бы у нас была ситуация намного лучше, чем в Крыму, это был бы стимул. <…> У украинского правительства столько проблем, что Крым стоит в очереди", — сказал другой киевлянин.
"Нет. Вы отдыхали, когда-нибудь в Крыму? Видели, какое там население: татары и русские. Украинцев там мало. Я не знаю, что должно произойти, чтобы вернулся Крым. Путин его никогда не отдаст. Там выросло уже поколение детей, которые не знают, что такое быть на Украине", — подчеркнула еще одна жительница столицы.
Участники опроса скептически отнеслись к шансам Киева отобрать полуостров военным путем.
"Не верю. Там сильны русские традиции, стоит флот. Не отдаст Россия, они костьми лягут, но не отдадут. Разве что при условии, что Украина войдет в состав России", — отметил мужчина.
"Если это будет решаться войной, то мы не очень хотим Крым", — заявила еще одна участница опроса.