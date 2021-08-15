https://ria.ru/20210815/koronavirus-1745798334.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,13%, в республике Татарстан - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T11:26

2021-08-15T11:26

2021-08-15T11:26

распространение коронавируса

республика татарстан (татарстан)

республика алтай

псковская область

москва

карачаево-черкесская республика (кчр)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,13%, в республике Татарстан - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,13%, 2. Республика Татарстан 0,21%", - говорится в сообщении.Также наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в республике Алтай, Псковской области и Карачаево-Черкесской республике - 0,23%.

республика татарстан (татарстан)

республика алтай

псковская область

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), республика алтай, псковская область, москва, карачаево-черкесская республика (кчр), коронавирус covid-19, коронавирус в россии