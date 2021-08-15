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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,13%, в республике Татарстан - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T11:26
2021-08-15T11:26
2021-08-15T11:26
распространение коронавируса
республика татарстан (татарстан)
республика алтай
псковская область
москва
карачаево-черкесская республика (кчр)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,13%, в республике Татарстан - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,13%, 2. Республика Татарстан 0,21%", - говорится в сообщении.Также наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в республике Алтай, Псковской области и Карачаево-Черкесской республике - 0,23%.
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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республика татарстан (татарстан), республика алтай, псковская область, москва, карачаево-черкесская республика (кчр), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьшие темпы прироста случаев COVID-19 зафиксировали в Москве и Татарстане