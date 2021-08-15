https://ria.ru/20210815/koronavirus-1745781297.html

В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни после COVID-19

В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни после COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2021

В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни после COVID-19

Пациентам, перенесшим коронавирус, важно вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения,... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T03:18

2021-08-15T03:18

2021-08-15T03:18

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

хадижат омарова

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Пациентам, перенесшим коронавирус, важно вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения, для восстановления легких хорошо петь народные протяжные песни, рассказала РИА Новости руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.Она отметила, что пациентам, перенесшим коронавирус, очень важно восстановить режим сна и бодрствования.Кроме того, переболевшие часто сталкиваются с гиподинамией, так как очень многие люди во время COVID-19 практически не двигаются из-за слабости, потом, полноценно не восстановившись, выходят на работу и садятся за компьютер на целый день. Поэтому физическая активность должна обязательно присутствовать и быть регулярной, с медленным и очень постепенным увеличением нагрузки, пояснила Омарова.По ее словам, для восстановления легких очень хорошо петь протяжные народные песни на выдохе, исполнять их нужно негромко в удобной тональности."Течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет. Конечно, желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам", - подчеркнула Омарова.

https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745719189.html

https://ria.ru/20210813/koronavirus-1745567795.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, хадижат омарова