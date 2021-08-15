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https://ria.ru/20210815/koronavirus-1745781297.html
В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни после COVID-19
В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни после COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2021
В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни после COVID-19
Пациентам, перенесшим коронавирус, важно вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения,... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T03:18
2021-08-15T03:18
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
хадижат омарова
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Пациентам, перенесшим коронавирус, важно вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения, для восстановления легких хорошо петь народные протяжные песни, рассказала РИА Новости руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.Она отметила, что пациентам, перенесшим коронавирус, очень важно восстановить режим сна и бодрствования.Кроме того, переболевшие часто сталкиваются с гиподинамией, так как очень многие люди во время COVID-19 практически не двигаются из-за слабости, потом, полноценно не восстановившись, выходят на работу и садятся за компьютер на целый день. Поэтому физическая активность должна обязательно присутствовать и быть регулярной, с медленным и очень постепенным увеличением нагрузки, пояснила Омарова.По ее словам, для восстановления легких очень хорошо петь протяжные народные песни на выдохе, исполнять их нужно негромко в удобной тональности."Течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет. Конечно, желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам", - подчеркнула Омарова.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, хадижат омарова
03:18 15.08.2021
 
В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни после COVID-19

Врач Роспотребнадзора Омарова: народные песни помогают для восстановления легких после COVID-19

© Depositphotos / imagepointfrДевушка поет
Девушка поет - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Depositphotos / imagepointfr
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Пациентам, перенесшим коронавирус, важно вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения, для восстановления легких хорошо петь народные протяжные песни, рассказала РИА Новости руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

"Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D", - сказала Омарова.

Она отметила, что пациентам, перенесшим коронавирус, очень важно восстановить режим сна и бодрствования.
Кроме того, переболевшие часто сталкиваются с гиподинамией, так как очень многие люди во время COVID-19 практически не двигаются из-за слабости, потом, полноценно не восстановившись, выходят на работу и садятся за компьютер на целый день. Поэтому физическая активность должна обязательно присутствовать и быть регулярной, с медленным и очень постепенным увеличением нагрузки, пояснила Омарова.
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По ее словам, для восстановления легких очень хорошо петь протяжные народные песни на выдохе, исполнять их нужно негромко в удобной тональности.
"Течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет. Конечно, желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам", - подчеркнула Омарова.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗдоровьеКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииХадижат Омарова
 
 
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