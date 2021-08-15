https://ria.ru/20210815/iran-1745817817.html

Власти Ирана опровергли информацию о столкновениях с талибами на границе

Власти Ирана опровергли информацию о столкновениях с талибами на границе - РИА Новости, 15.08.2021

Власти Ирана опровергли информацию о столкновениях с талибами на границе

Тегеран опроверг информацию о боевых столкновениях иранских пограничников с талибами на границе с Афганистаном, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T15:46

2021-08-15T15:46

2021-08-15T15:46

граница

иран

талибан

тегеран (город)

россия

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тегеран опроверг информацию о боевых столкновениях иранских пограничников с талибами на границе с Афганистаном, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник в органах безопасности Ирана.Ранее один из боевиков движения "Талибан"* по ошибке пересек границу с Ираном."Пограничники проинформировали (его) о соответствующих иранских законах и нарушении им границы, после этого они передали (боевика) другой стороне… Сообщений о боевых столкновениях между талибами и (иранскими) пограничниками не поступало", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что обстановка на всех КПП Ирана на границе с Афганистаном нормальная, столкновений не зарегистрировано.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210815/taliby-1745808082.html

иран

тегеран (город)

россия

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граница, иран, талибан, тегеран (город), россия