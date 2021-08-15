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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/iran-1745817817.html
Власти Ирана опровергли информацию о столкновениях с талибами на границе
Власти Ирана опровергли информацию о столкновениях с талибами на границе - РИА Новости, 15.08.2021
Власти Ирана опровергли информацию о столкновениях с талибами на границе
Тегеран опроверг информацию о боевых столкновениях иранских пограничников с талибами на границе с Афганистаном, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T15:46
2021-08-15T15:46
граница
иран
талибан
тегеран (город)
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тегеран опроверг информацию о боевых столкновениях иранских пограничников с талибами на границе с Афганистаном, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник в органах безопасности Ирана.Ранее один из боевиков движения "Талибан"* по ошибке пересек границу с Ираном."Пограничники проинформировали (его) о соответствующих иранских законах и нарушении им границы, после этого они передали (боевика) другой стороне… Сообщений о боевых столкновениях между талибами и (иранскими) пограничниками не поступало", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что обстановка на всех КПП Ирана на границе с Афганистаном нормальная, столкновений не зарегистрировано.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210815/taliby-1745808082.html
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граница, иран, талибан, тегеран (город), россия
15:46 15.08.2021
 
Власти Ирана опровергли информацию о столкновениях с талибами на границе

Тегеран опроверг информацию о столкновениях пограничников с талибами на границе с Афганистаном

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тегеран опроверг информацию о боевых столкновениях иранских пограничников с талибами на границе с Афганистаном, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник в органах безопасности Ирана.
Ранее один из боевиков движения "Талибан"* по ошибке пересек границу с Ираном.
Боевики Талибана* в городе Газни - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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Талибы заявили, что контролируют весь Афганистан
"Пограничники проинформировали (его) о соответствующих иранских законах и нарушении им границы, после этого они передали (боевика) другой стороне… Сообщений о боевых столкновениях между талибами и (иранскими) пограничниками не поступало", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что обстановка на всех КПП Ирана на границе с Афганистаном нормальная, столкновений не зарегистрировано.
* Террористическая организация, запрещена в России
 
Обострение ситуации в АфганистанеГраницаИранТалибанТегеран (город)Россия
 
 
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