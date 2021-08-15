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В лагере под Ярославлем дети заразились кишечной инфекцией
В лагере под Ярославлем дети заразились кишечной инфекцией - РИА Новости, 15.08.2021
В лагере под Ярославлем дети заразились кишечной инфекцией
Кишечная инфекция выявлена у 12 детей в оздоровительном лагере "Сахареж" в Ярославской области, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T17:44
2021-08-15T17:44
происшествия
ярославская область
северная железная дорога
северо-западная транспортная прокуратура
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Кишечная инфекция выявлена у 12 детей в оздоровительном лагере "Сахареж" в Ярославской области, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."По предварительным данным, 11 августа 2021 года у 12 детей выявлена кишечная инфекция. В настоящее время дети находятся в лагере под постоянным наблюдением медиков. На место выехали работники Ярославской транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что инфекция выявлена у детей в лагере "Сахареж". Лагерь находится на балансе Северной железной дороги. Прокуратуре предстоит проверить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства."Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, результаты клинических исследований, даст оценку действиям всех должностных лиц, примет меры реагирования", - говорится в сообщении.
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происшествия, ярославская область, северная железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура
17:44 15.08.2021
 
В лагере под Ярославлем дети заразились кишечной инфекцией

В оздоровительном лагере "Сахареж" в Ярославской области у 12 детей выявили кишечную инфекцию

© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Depositphotos / Surabky
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Кишечная инфекция выявлена у 12 детей в оздоровительном лагере "Сахареж" в Ярославской области, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 11 августа 2021 года у 12 детей выявлена кишечная инфекция. В настоящее время дети находятся в лагере под постоянным наблюдением медиков. На место выехали работники Ярославской транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инфекция выявлена у детей в лагере "Сахареж". Лагерь находится на балансе Северной железной дороги. Прокуратуре предстоит проверить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.
"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, результаты клинических исследований, даст оценку действиям всех должностных лиц, примет меры реагирования", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЯрославская областьСеверная железная дорогаСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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