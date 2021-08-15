https://ria.ru/20210815/indiya-1745789650.html
Путин поздравил президента Индии с Днем независимости
Путин поздравил президента Индии с Днем независимости - РИА Новости, 15.08.2021
Путин поздравил президента Индии с Днем независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ко Дню независимости Индии ее президенту Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T09:12
2021-08-15T09:12
2021-08-15T09:28
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ко Дню независимости Индии ее президенту Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди, отметив, что дальнейшее наращивание российско-индийских связей в полной мере отвечает интересам обоих народов.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Дорожим отношениями привилегированного стратегического партнёрства, поддерживаемыми между нашими государствами. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-индийских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне", - говорится в телеграмме.Путин также отметил, что успехи, достигнутые Индией в экономической, социальной и других областях, общепризнанны. Он подчеркнул, что Индия по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.
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в мире, индия, владимир путин, россия
09:12 15.08.2021 (обновлено: 09:28 15.08.2021)
Путин поздравил президента Индии с Днем независимости
Президент России Путин: наращивание российско-индийских связей отвечает интересам обоих народов
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ко Дню независимости Индии ее президенту Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди, отметив, что дальнейшее наращивание российско-индийских связей в полной мере отвечает интересам обоих народов.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорожим отношениями привилегированного стратегического партнёрства, поддерживаемыми между нашими государствами. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-индийских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне", - говорится в телеграмме.
Путин также отметил, что успехи, достигнутые Индией в экономической, социальной и других областях, общепризнанны. Он подчеркнул, что Индия по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.