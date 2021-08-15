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В Disney объявили, когда выйдет ремейк комедии "Один дома"

В Disney объявили, когда выйдет ремейк комедии "Один дома" - РИА Новости, 15.08.2021

В Disney объявили, когда выйдет ремейк комедии "Один дома"

Стриминговый сервис Disney+ назвал дату выхода ремейка классической рождественской комедии "Один дома". Картина будет называться "Home Sweet Home Alone". РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T05:00

2021-08-15T05:00

2021-08-15T05:00

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Стриминговый сервис Disney+ назвал дату выхода ремейка классической рождественской комедии "Один дома". Картина будет называться "Home Sweet Home Alone". Ожидается, что комедия будет похожа на праздничные приключения Кевина Маккалистера (Маколей Калкин), который пытался остановить непутевых грабителей в фильмах "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992). Режиссером новой картины стал Дэн Мазер ("Дедушка легкого поведения"). В его ленте в центре событий тоже окажется озорной мальчик, только по имени Макс Мерсер (Арчи Йетс). Он, как и Кевин когда-то, остается один дома, когда его семья отправляется в Японию на каникулы. Макс будет защищать бесценную реликвию от пары авантюристов, которые пытаются ворваться в коттедж, чтобы украсть ее. Он, конечно, как следует подготовится и расставит по дому несколько хитрых ловушек.

https://ria.ru/20210625/johansson-1738443587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть