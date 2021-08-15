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В трех городах на Кубани включили сирены оповещения в зоне подтопления
В трех городах на Кубани включили сирены оповещения в зоне подтопления - РИА Новости, 15.08.2021
В трех городах на Кубани включили сирены оповещения в зоне подтопления
В Геленджике, Новороссийск и Крымске включили сирены — это значит, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы и выйти на... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T20:08
2021-08-15T21:04
геленджик
россия
происшествия
темрюк
краснодарский край
новороссийск
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Геленджике, Новороссийск и Крымске включили сирены — это значит, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы и выйти на возвышенность, сообщили городские власти."Центр города обесточен. Пока идёт дождь и сохраняется угроза подтопления, электричество будет отключено до тех пор, пока вода не сойдёт", — отметили в мэрии Геленджика.Там напомнили, что в 2012 году во время наводнения погибло пять человек от поражения электрическим током. Тогда вода затопила улицу Керченскую, люди проходили мимо оголенного провода, под водой его было не видно. Погибли и сотрудники скорой помощи прибывшие на вызов.За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Из-за сильных дождей на Кубани были подтоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, шесть социальных объектов и один участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. Из зоны подтопления эвакуировали 1531 человек, из которых 991 — дети.По информации оперштаба региона, в 11 муниципальных образованиях действует режим ЧС: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы. В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.
https://ria.ru/20210815/dozhdi-1745801767.html
геленджик
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"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата?
Случаи аномальных засух и осадков за последние десятилетия участились. Ученые связывают такие "капризы" погоды с глобальными климатическими переменами. В области вечной мерзлоты зафиксирован рост температуры. Таяние льдов и изменения природного ландшафта ускоряют изменения климата. Процессы, которые должны были длиться столетиями, происходят в ускоренном режиме, в том числе благодаря негативному влиянию человека на окружающую среду.
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геленджик, россия, происшествия, темрюк, краснодарский край, новороссийск, вениамин кондратьев
20:08 15.08.2021 (обновлено: 21:04 15.08.2021)
 
В трех городах на Кубани включили сирены оповещения в зоне подтопления

Власти трех городов на Кубани приняли решение включить сирены оповещения в зоне подтопления

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Геленджик на Геленджикскую бухту
Вид на город Геленджик на Геленджикскую бухту - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Геленджике, Новороссийск и Крымске включили сирены — это значит, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы и выйти на возвышенность, сообщили городские власти.
"Центр города обесточен. Пока идёт дождь и сохраняется угроза подтопления, электричество будет отключено до тех пор, пока вода не сойдёт", — отметили в мэрии Геленджика.
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Там напомнили, что в 2012 году во время наводнения погибло пять человек от поражения электрическим током. Тогда вода затопила улицу Керченскую, люди проходили мимо оголенного провода, под водой его было не видно. Погибли и сотрудники скорой помощи прибывшие на вызов.
За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Из-за сильных дождей на Кубани были подтоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, шесть социальных объектов и один участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. Из зоны подтопления эвакуировали 1531 человек, из которых 991 — дети.
По информации оперштаба региона, в 11 муниципальных образованиях действует режим ЧС: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы. В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.
 
ГеленджикРоссияПроисшествияТемрюкКраснодарский крайНовороссийскВениамин Кондратьев
 
 
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