https://ria.ru/20210815/gelendzhik-1745840267.html
В трех городах на Кубани включили сирены оповещения в зоне подтопления
В трех городах на Кубани включили сирены оповещения в зоне подтопления - РИА Новости, 15.08.2021
В трех городах на Кубани включили сирены оповещения в зоне подтопления
В Геленджике, Новороссийск и Крымске включили сирены — это значит, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы и выйти на... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T20:08
2021-08-15T20:08
2021-08-15T21:04
геленджик
россия
происшествия
темрюк
краснодарский край
новороссийск
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Геленджике, Новороссийск и Крымске включили сирены — это значит, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы и выйти на возвышенность, сообщили городские власти."Центр города обесточен. Пока идёт дождь и сохраняется угроза подтопления, электричество будет отключено до тех пор, пока вода не сойдёт", — отметили в мэрии Геленджика.Там напомнили, что в 2012 году во время наводнения погибло пять человек от поражения электрическим током. Тогда вода затопила улицу Керченскую, люди проходили мимо оголенного провода, под водой его было не видно. Погибли и сотрудники скорой помощи прибывшие на вызов.За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Из-за сильных дождей на Кубани были подтоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, шесть социальных объектов и один участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. Из зоны подтопления эвакуировали 1531 человек, из которых 991 — дети.По информации оперштаба региона, в 11 муниципальных образованиях действует режим ЧС: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы. В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.
https://ria.ru/20210815/dozhdi-1745801767.html
геленджик
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2021-08-15T20:08
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геленджик, россия, происшествия, темрюк, краснодарский край, новороссийск, вениамин кондратьев
20:08 15.08.2021 (обновлено: 21:04 15.08.2021)
В трех городах на Кубани включили сирены оповещения в зоне подтопления
Власти трех городов на Кубани приняли решение включить сирены оповещения в зоне подтопления