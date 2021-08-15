https://ria.ru/20210815/gelendzhik-1745840267.html

В трех городах на Кубани включили сирены оповещения в зоне подтопления

В трех городах на Кубани включили сирены оповещения в зоне подтопления - РИА Новости, 15.08.2021

В трех городах на Кубани включили сирены оповещения в зоне подтопления

В Геленджике, Новороссийск и Крымске включили сирены — это значит, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы и выйти на... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T20:08

2021-08-15T20:08

2021-08-15T21:04

геленджик

россия

происшествия

темрюк

краснодарский край

новороссийск

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Геленджике, Новороссийск и Крымске включили сирены — это значит, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы и выйти на возвышенность, сообщили городские власти."Центр города обесточен. Пока идёт дождь и сохраняется угроза подтопления, электричество будет отключено до тех пор, пока вода не сойдёт", — отметили в мэрии Геленджика.Там напомнили, что в 2012 году во время наводнения погибло пять человек от поражения электрическим током. Тогда вода затопила улицу Керченскую, люди проходили мимо оголенного провода, под водой его было не видно. Погибли и сотрудники скорой помощи прибывшие на вызов.За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Из-за сильных дождей на Кубани были подтоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, шесть социальных объектов и один участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. Из зоны подтопления эвакуировали 1531 человек, из которых 991 — дети.По информации оперштаба региона, в 11 муниципальных образованиях действует режим ЧС: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы. В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.

https://ria.ru/20210815/dozhdi-1745801767.html

геленджик

россия

темрюк

краснодарский край

новороссийск

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"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата? Случаи аномальных засух и осадков за последние десятилетия участились. Ученые связывают такие "капризы" погоды с глобальными климатическими переменами. В области вечной мерзлоты зафиксирован рост температуры. Таяние льдов и изменения природного ландшафта ускоряют изменения климата. Процессы, которые должны были длиться столетиями, происходят в ускоренном режиме, в том числе благодаря негативному влиянию человека на окружающую среду. 2021-08-15T20:08 true PT3M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, россия, происшествия, темрюк, краснодарский край, новороссийск, вениамин кондратьев