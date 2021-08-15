https://ria.ru/20210815/gaz-1745779563.html

"Придется мерзнуть": в Польше заявили о риске для Европы остаться без газа

"Придется мерзнуть": в Польше заявили о риске для Европы остаться без газа - РИА Новости, 15.08.2021

"Придется мерзнуть": в Польше заявили о риске для Европы остаться без газа

Россия якобы пытается "вызвать дефицит газа" в европейских странах, чтобы добиться открытия газопровода "Северный поток — 2", утверждает в статье для польского... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T01:50

2021-08-15T01:50

2021-08-15T01:51

экономика

сша

европа

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польша

gazeta wyborcza

евросоюз

газпром

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россия якобы пытается "вызвать дефицит газа" в европейских странах, чтобы добиться открытия газопровода "Северный поток — 2", утверждает в статье для польского издания Gazeta Wyborcza журналист Вацлав Радзивинович.Публицист отметил, что в конце июля "Газпром" перестал наполнять "газовые склады" в Европе и начал использовать их для "удовлетворения потребностей своих клиентов". Помимо этого, по его словам, авария на заводе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) привела к снижению поставок голубого топлива и повышению его стоимости.Однако, как считает обозреватель, Москва "не переживает" из-за снижения экспорта газа, поскольку на резком росте цен на топливо может "заработать куда больше, чем потерять".При этом журналист обратил внимание, что Россия "не боится" конкуренции со стороны США в плане поставок сниженного природного газа (СПГ) в Европу, поскольку Вашингтон сделал ставку на азиатский рынок.В начале августа стало известно, что "Газпром" на прошедших в Европе аукционах не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, а также через Польшу, по газопроводу "Ямал-Европа". Как пояснил "Газпром", пока он обеспечен мощностями для транспорта газа в Европу и при этом имеет возможность дополнительного бронирования на будущих аукционах."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.

https://ria.ru/20210812/gaz-1745548050.html

https://ria.ru/20210807/gaz-1744769225.html

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экономика, сша, европа, москва, польша, gazeta wyborcza, евросоюз, газпром, северный поток — 2, вацлав радзивинович, россия