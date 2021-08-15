01:50 15.08.2021 (обновлено: 01:51 15.08.2021)
"Придется мерзнуть": в Польше заявили о риске для Европы остаться без газа
Gazeta Wyborcza: зима заставит Европу ускорить одобрение запуска "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россия якобы пытается "вызвать дефицит газа" в европейских странах, чтобы добиться открытия газопровода "Северный поток — 2", утверждает в статье для польского издания Gazeta Wyborcza журналист Вацлав Радзивинович.
Публицист отметил, что в конце июля "Газпром" перестал наполнять "газовые склады" в Европе и начал использовать их для "удовлетворения потребностей своих клиентов". Помимо этого, по его словам, авария на заводе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) привела к снижению поставок голубого топлива и повышению его стоимости.
Однако, как считает обозреватель, Москва "не переживает" из-за снижения экспорта газа, поскольку на резком росте цен на топливо может "заработать куда больше, чем потерять".
"Россия в состоянии поставить европейцев перед выбором: или им придется мерзнуть зимой и платить втридорога или быстрее согласиться с эксплуатацией "Северного потока — 2", чтобы не страдать от дефицита газа", — пишет Радзивинович.
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В начале августа стало известно, что "Газпром" на прошедших в Европе аукционах не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, а также через Польшу, по газопроводу "Ямал-Европа". Как пояснил "Газпром", пока он обеспечен мощностями для транспорта газа в Европу и при этом имеет возможность дополнительного бронирования на будущих аукционах.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
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