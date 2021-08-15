https://ria.ru/20210815/evakuatsiya-1745801017.html
Москва не готовит эвакуацию посольства России из Кабула
Москва не готовит эвакуацию посольства России из Кабула - РИА Новости, 15.08.2021
Москва не готовит эвакуацию посольства России из Кабула
Москва не готовит эвакуацию посольства РФ из Кабула, дипмиссия работает в спокойном режиме, находимся на связи с послом, заявил РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T11:54
2021-08-15T11:54
2021-08-15T12:10
в мире
кабул (город)
афганистан
россия
обострение ситуации в афганистане
замир кабулов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва не готовит эвакуацию посольства РФ из Кабула, дипмиссия работает в спокойном режиме, находимся на связи с послом, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Нет, эвакуация посольства не готовится. Я нахожусь в контакте с нашим послом, они спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий",- сказал Кабулов.Талибы гарантировали безопасность не только посольству России, но и дипмиссиям других стран, добавил Кабулов."Мы такие гарантии получили давно. Но (речь) не только о России. Они гарантируют безопасность всех", - сказал Кабулов.
https://ria.ru/20210815/talib-1745800771.html
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в мире, кабул (город), афганистан, россия, замир кабулов
11:54 15.08.2021 (обновлено: 12:10 15.08.2021)
Москва не готовит эвакуацию посольства России из Кабула
МИД: Москва не готовит эвакуацию посольства России из Кабула, дипмиссия работает в спокойном режиме