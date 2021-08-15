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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/evakuatsiya-1745801017.html
Москва не готовит эвакуацию посольства России из Кабула
Москва не готовит эвакуацию посольства России из Кабула - РИА Новости, 15.08.2021
Москва не готовит эвакуацию посольства России из Кабула
Москва не готовит эвакуацию посольства РФ из Кабула, дипмиссия работает в спокойном режиме, находимся на связи с послом, заявил РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T11:54
2021-08-15T12:10
в мире
кабул (город)
афганистан
россия
обострение ситуации в афганистане
замир кабулов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва не готовит эвакуацию посольства РФ из Кабула, дипмиссия работает в спокойном режиме, находимся на связи с послом, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Нет, эвакуация посольства не готовится. Я нахожусь в контакте с нашим послом, они спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий",- сказал Кабулов.Талибы гарантировали безопасность не только посольству России, но и дипмиссиям других стран, добавил Кабулов."Мы такие гарантии получили давно. Но (речь) не только о России. Они гарантируют безопасность всех", - сказал Кабулов.
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в мире, кабул (город), афганистан, россия, замир кабулов
11:54 15.08.2021 (обновлено: 12:10 15.08.2021)
 
Москва не готовит эвакуацию посольства России из Кабула

МИД: Москва не готовит эвакуацию посольства России из Кабула, дипмиссия работает в спокойном режиме

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва не готовит эвакуацию посольства РФ из Кабула, дипмиссия работает в спокойном режиме, находимся на связи с послом, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Нет, эвакуация посольства не готовится. Я нахожусь в контакте с нашим послом, они спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий",- сказал Кабулов.
Талибы гарантировали безопасность не только посольству России, но и дипмиссиям других стран, добавил Кабулов.
"Мы такие гарантии получили давно. Но (речь) не только о России. Они гарантируют безопасность всех", - сказал Кабулов.
Боевики радикального движения Талибан (запрещено в России) в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 11:50Обострение ситуации в Афганистане
Талибы заявили, что не намерены мстить властям
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреКабул (город)АфганистанРоссияЗамир Кабулов
 
 
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