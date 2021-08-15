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В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали девять человек
В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали девять человек - РИА Новости, 15.08.2021
В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали девять человек
Пешеход госпитализирован, семь пассажиров и водитель маршрутки, попавшей в ДТП в Ставрополе, пострадали, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T14:15
2021-08-15T15:56
происшествия
дтп
ставрополь
авто
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ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Пешеход госпитализирован, семь пассажиров и водитель маршрутки, попавшей в ДТП в Ставрополе, пострадали, сообщает ГУМЧС по региону."В 12.48... поступила информация о наезде на прохожего (улица Льва Толстого) маршрутного такси перевозящего пассажиров по 48 маршруту. На момент столкновения в общественном транспорте находилось 13 человек. Пытаясь уйти от столкновения транспорт врезался в дерево", - говорится в сообщении.Отмечается, что на данный момент пострадавший пешеход госпитализирован, на месте ДТП оказывают медицинскую помощь пассажирам - пострадали 8 человек, в том числе и водитель маршрутки. "На месте столкновения, помимо медиков находятся спасатели городской службы, полиция. Дальнейшая информация уточняется", - добавили в ГУМЧС.
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происшествия, дтп, ставрополь, авто
14:15 15.08.2021 (обновлено: 15:56 15.08.2021)
 
В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали девять человек

МЧС сообщило о девяти пострадавших в результате ДТП с маршруткой в Ставрополе

© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краюДТП с участием маршрутного такси в Ставрополе
ДТП с участием маршрутного такси в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Пешеход госпитализирован, семь пассажиров и водитель маршрутки, попавшей в ДТП в Ставрополе, пострадали, сообщает ГУМЧС по региону.
"В 12.48... поступила информация о наезде на прохожего (улица Льва Толстого) маршрутного такси перевозящего пассажиров по 48 маршруту. На момент столкновения в общественном транспорте находилось 13 человек. Пытаясь уйти от столкновения транспорт врезался в дерево", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на данный момент пострадавший пешеход госпитализирован, на месте ДТП оказывают медицинскую помощь пассажирам - пострадали 8 человек, в том числе и водитель маршрутки. "На месте столкновения, помимо медиков находятся спасатели городской службы, полиция. Дальнейшая информация уточняется", - добавили в ГУМЧС.
 
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