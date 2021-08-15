https://ria.ru/20210815/dtp-1745811354.html
В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали девять человек
В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали девять человек - РИА Новости, 15.08.2021
В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали девять человек
Пешеход госпитализирован, семь пассажиров и водитель маршрутки, попавшей в ДТП в Ставрополе, пострадали, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T14:15
2021-08-15T14:15
2021-08-15T15:56
происшествия
дтп
ставрополь
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0f/1745818593_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_f83595e6a986b7f4a121cedccf91cef9.jpg
ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Пешеход госпитализирован, семь пассажиров и водитель маршрутки, попавшей в ДТП в Ставрополе, пострадали, сообщает ГУМЧС по региону."В 12.48... поступила информация о наезде на прохожего (улица Льва Толстого) маршрутного такси перевозящего пассажиров по 48 маршруту. На момент столкновения в общественном транспорте находилось 13 человек. Пытаясь уйти от столкновения транспорт врезался в дерево", - говорится в сообщении.Отмечается, что на данный момент пострадавший пешеход госпитализирован, на месте ДТП оказывают медицинскую помощь пассажирам - пострадали 8 человек, в том числе и водитель маршрутки. "На месте столкновения, помимо медиков находятся спасатели городской службы, полиция. Дальнейшая информация уточняется", - добавили в ГУМЧС.
https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0f/1745818593_0:0:492:369_1920x0_80_0_0_cd34b6a734a82ec22b2fe6170969cf11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, ставрополь, авто
14:15 15.08.2021 (обновлено: 15:56 15.08.2021)
В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали девять человек
МЧС сообщило о девяти пострадавших в результате ДТП с маршруткой в Ставрополе