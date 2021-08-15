https://ria.ru/20210815/dtp-1745811354.html

В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали девять человек

В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали девять человек - РИА Новости, 15.08.2021

В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали девять человек

Пешеход госпитализирован, семь пассажиров и водитель маршрутки, попавшей в ДТП в Ставрополе, пострадали, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T14:15

2021-08-15T14:15

2021-08-15T15:56

происшествия

дтп

ставрополь

авто

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ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Пешеход госпитализирован, семь пассажиров и водитель маршрутки, попавшей в ДТП в Ставрополе, пострадали, сообщает ГУМЧС по региону."В 12.48... поступила информация о наезде на прохожего (улица Льва Толстого) маршрутного такси перевозящего пассажиров по 48 маршруту. На момент столкновения в общественном транспорте находилось 13 человек. Пытаясь уйти от столкновения транспорт врезался в дерево", - говорится в сообщении.Отмечается, что на данный момент пострадавший пешеход госпитализирован, на месте ДТП оказывают медицинскую помощь пассажирам - пострадали 8 человек, в том числе и водитель маршрутки. "На месте столкновения, помимо медиков находятся спасатели городской службы, полиция. Дальнейшая информация уточняется", - добавили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html

ставрополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, ставрополь, авто