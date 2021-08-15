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В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки - РИА Новости, 15.08.2021
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T11:07
2021-08-15T11:07
2021-08-15T11:07
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило три раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие, также было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров.
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Представитель ДНР в СЦКК: силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки