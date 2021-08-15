https://ria.ru/20210815/diplomaty-1745845271.html

США эвакуировали свое посольство из Кабула

США эвакуировали свое посольство из Кабула - РИА Новости, 15.08.2021

США эвакуировали свое посольство из Кабула

Соединенные Штаты завершили эвакуацию сотрудников своего посольства в Афганистане, дипломаты доставлены в аэропорт столицы исламской республики Кабула, сообщает РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T21:05

2021-08-15T21:05

2021-08-15T21:05

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

талибан

афганистан

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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты завершили эвакуацию сотрудников своего посольства в Афганистане, дипломаты доставлены в аэропорт столицы исламской республики Кабула, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.Согласно данным телеканала, спуск государственного флага на территории американского посольства в воскресенье ознаменовал собой финальную точку в эвакуации его служащих. Все дипломаты США, таким образом, были доставлены в столичный аэропорт, где расположен пункт их временного размещения.По информации CNN, на текущий момент в посольстве США осталась лишь "небольшая группа контрактных сотрудников служб безопасности", которые также скоро уедут.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/vzryvy-1745845043.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан