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Настоящее индийское кино: как изменился Болливуд

Настоящее индийское кино: как изменился Болливуд - РИА Новости, 15.08.2021

Настоящее индийское кино: как изменился Болливуд

В Индии 15 августа отмечают День независимости. Культура страны самобытна — в том числе и в кинематографе. Многие знатоки и критики не воспринимают всерьез... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T08:00

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Индии 15 августа отмечают День независимости. Культура страны самобытна — в том числе и в кинематографе. Многие знатоки и критики не воспринимают всерьез Болливуд: слишком наигранно, нереалистично, поют, когда нужно плакать, танцуют, когда нужно драться. Тем не менее индийская киноиндустрия одна из крупнейших в мире. На болливудских студиях выпускают около двух тысяч картин в год — больше, чем в Голливуде. Почему зрители так полюбили "Jimmy Jimmy Aaja Aaja" и что такое фильмы масала — в материале РИА Новости.Уже не "Танцор диско""Индийские фильмы сейчас выглядят не совсем так, как во времена "Зиты и Гиты", и некоторых поклонников это расстраивает", — говорит кинокритик Анна Кукулина.По ее словам, Болливуд приходит к западному формату, которому долгие годы пытался не подражать. Но, хотя режиссеры снимают реалистичное кино (триллер "Розовый", боевик "Дангал"), от песен и танцев до конца не отказываются — даже в драмах и детективах они есть.Все-таки "индийский фильм без музыки — это аномалия", — отмечает Шубхра Гупта, автор книги "50 фильмов, изменивших Болливуд, 1995-2015 годы".Правда, сейчас больше электроники, рок-ритмов. "Мелодии "вестернизированные". А если композиторы работают на основе классической индийской музыки, то либо прямо в русле вековых традиций, либо как-то уж сильно перекручивают с современными направлениями", — поясняет Анна Кукулина.Кто это смотритБолливудское кино, так же, как китайское, корейское, японское и бразильское, прекрасно вписывается в общий тренд — разнообразие. Тем, кто не хочет смотреть голливудский мейнстрим, есть из чего выбрать. "Некоторые предпочитают индийские фильмы. Они экзотичны, но понятны, эмоциональны и красочны. Ну и многие, конечно, любят музыку", — считает кинокритик.Несмотря на интернет-троллей, которые создают целые подборки с комичными сценами, поклонники у болливудских картин есть во всем мире.Но основной спрос — внутри страны. Население Индии — полтора миллиарда, этого хватает для развития кинобизнеса. В Мумбае ежегодно выпускают от полутора до двух тысяч фильмов (в Голливуде около тысячи). Для примера: в 2018-м кассовые сборы в стране достигли рекордных 1,4 миллиарда долларов, при этом на голливудские картины приходилось только десять процентов продаж билетов. Эта цифра немного выросла в 2019-м из-за успеха "Мстителей: Финал".За пределами страны, по словам Анны Куклиной, такие картины смотрит прежде всего диаспора, а также близкие по менталитету и эстетике страны Центральной и Юго-Восточной Азии и Китай.НостальгияВ США, Европе и России болливудские фильмы выбирают в основном из-за симпатии к определенным актерам, красочным танцевальным сценам и разноцветным сари. В нашу страну индийское кино пришло в 1950-е и стало редкой возможностью для советских людей прикоснуться к чему-то экзотическому — хотя бы через экран. "Бродяга", "Бобби", "Танцор Диско", "Зита и Гита" — эти картины многие до сих пор пересматривают с чувством ностальгии."Индийские фильмы старомодны и они про любовь. В них показана чистая романтика между мужчиной и женщиной. Он — герой, а она — прекрасная принцесса, которую необходимо спасти", — пишет на кинофоруме в Сети зритель Анатолий Дащенко.Не как всеКино в Индии всегда развивалось по собственному сценарию. Даже когда страна была британской колонией (с 1858 по 1947-й), там снимали самобытные ленты. Например, по мотивам древнеиндийских эпосов вроде "Махабхарата" или "Рамаяна". Первый полнометражный индийский фильм "Раджа Харишчандра", вышедший в 1913-м, основан как раз на этих произведениях.В 1950-1960 годах на местных киностудиях стали делать много реалистичных фильмов: об отношениях с Пакистаном, о борьбе за независимость от англичан, о социальных проблемах.Но в начале 1970-х в моду вошли масала (направление, названное в честь популярной смеси специй). В этих картинах режиссеры, чтобы добиться вау-эффекта, сочетали сразу несколько жанров: боевик, комедию, романтику, драму или мелодраму. Первым таким проектом стала лента 1973 года "Найти друг друга". После ее успеха масала были в тренде почти 50 лет. Благодаря им прославились многие болливудские суперзвезды. И именно эти картины так полюбили советские зрители.

https://ria.ru/20210812/kino-1745379036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, лос-анджелес, бомбей, дэнни бойл, новости культуры, кино и сериалы