08:00 15.08.2021 (обновлено: 08:06 15.08.2021)
Настоящее индийское кино: как изменился Болливуд
© AP Photo / Rafiq MaqboolКадр из индийского фильма "Блистательный Сингх"
© AP Photo / Rafiq Maqbool
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Индии 15 августа отмечают День независимости. Культура страны самобытна — в том числе и в кинематографе. Многие знатоки и критики не воспринимают всерьез Болливуд: слишком наигранно, нереалистично, поют, когда нужно плакать, танцуют, когда нужно драться. Тем не менее индийская киноиндустрия одна из крупнейших в мире. На болливудских студиях выпускают около двух тысяч картин в год — больше, чем в Голливуде. Почему зрители так полюбили "Jimmy Jimmy Aaja Aaja" и что такое фильмы масала — в материале РИА Новости.
Уже не "Танцор диско"
"Индийские фильмы сейчас выглядят не совсем так, как во времена "Зиты и Гиты", и некоторых поклонников это расстраивает", — говорит кинокритик Анна Кукулина.
По ее словам, Болливуд приходит к западному формату, которому долгие годы пытался не подражать. Но, хотя режиссеры снимают реалистичное кино (триллер "Розовый", боевик "Дангал"), от песен и танцев до конца не отказываются — даже в драмах и детективах они есть.
© NH Studioz (2016)Кадр из фильма "Розовый"
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Кадр из фильма "Розовый"
© NH Studioz (2016)
© Aamir Khan Productions Ltd. (2016)
Эпизод из фильма "Дангал"
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Эпизод из фильма "Дангал"
© Aamir Khan Productions Ltd. (2016)
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Кадр из фильма "Розовый"
© NH Studioz (2016)
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Эпизод из фильма "Дангал"
© Aamir Khan Productions Ltd. (2016)
Все-таки "индийский фильм без музыки — это аномалия", — отмечает Шубхра Гупта, автор книги "50 фильмов, изменивших Болливуд, 1995-2015 годы".
Правда, сейчас больше электроники, рок-ритмов. "Мелодии "вестернизированные". А если композиторы работают на основе классической индийской музыки, то либо прямо в русле вековых традиций, либо как-то уж сильно перекручивают с современными направлениями", — поясняет Анна Кукулина.
Кто это смотрит
Болливудское кино, так же, как китайское, корейское, японское и бразильское, прекрасно вписывается в общий тренд — разнообразие. Тем, кто не хочет смотреть голливудский мейнстрим, есть из чего выбрать. "Некоторые предпочитают индийские фильмы. Они экзотичны, но понятны, эмоциональны и красочны. Ну и многие, конечно, любят музыку", — считает кинокритик.
Несмотря на интернет-троллей, которые создают целые подборки с комичными сценами, поклонники у болливудских картин есть во всем мире.
Но основной спрос — внутри страны. Население Индии — полтора миллиарда, этого хватает для развития кинобизнеса. В Мумбае ежегодно выпускают от полутора до двух тысяч фильмов (в Голливуде около тысячи). Для примера: в 2018-м кассовые сборы в стране достигли рекордных 1,4 миллиарда долларов, при этом на голливудские картины приходилось только десять процентов продаж билетов. Эта цифра немного выросла в 2019-м из-за успеха "Мстителей: Финал".
"После тяжелого дня нам нравится прятаться от суровой реальности и наблюдать, как молодые люди на экране хотят стать героями, влюбленные — воссоединиться, а старшие мечтают, чтобы их ценности переходили из поколения в поколение. Все это случается только в стереотипных фильмах Болливуда. Они идеально вписались в уклад нашей жизни", — отмечает на форуме об индийском кино зритель Сатаник Гангули.
За пределами страны, по словам Анны Куклиной, такие картины смотрит прежде всего диаспора, а также близкие по менталитету и эстетике страны Центральной и Юго-Восточной Азии и Китай.
Ностальгия
В США, Европе и России болливудские фильмы выбирают в основном из-за симпатии к определенным актерам, красочным танцевальным сценам и разноцветным сари.
В нашу страну индийское кино пришло в 1950-е и стало редкой возможностью для советских людей прикоснуться к чему-то экзотическому — хотя бы через экран. "Бродяга", "Бобби", "Танцор Диско", "Зита и Гита" — эти картины многие до сих пор пересматривают с чувством ностальгии.
© B. Subhash Movie Unit (1982)Кадр из фильма "Танцор диско"
© B. Subhash Movie Unit (1982)
Кадр из фильма "Танцор диско"
"Индийские фильмы старомодны и они про любовь. В них показана чистая романтика между мужчиной и женщиной. Он — герой, а она — прекрасная принцесса, которую необходимо спасти", — пишет на кинофоруме в Сети зритель Анатолий Дащенко.
Не как все
Кино в Индии всегда развивалось по собственному сценарию. Даже когда страна была британской колонией (с 1858 по 1947-й), там снимали самобытные ленты. Например, по мотивам древнеиндийских эпосов вроде "Махабхарата" или "Рамаяна". Первый полнометражный индийский фильм "Раджа Харишчандра", вышедший в 1913-м, основан как раз на этих произведениях.
Кадр из фильма "Раджа Харишчандра" (1913)
В 1950-1960 годах на местных киностудиях стали делать много реалистичных фильмов: об отношениях с Пакистаном, о борьбе за независимость от англичан, о социальных проблемах.
© Nasir Hussain Films (1973) Кадр из фильма "Найти друг друга"
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Кадр из фильма "Найти друг друга"
© Nasir Hussain Films (1973)
© AP Photo / Joel Ryan/Invision
Актер Шахрух Хан
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Актер Шахрух Хан
© AP Photo / Joel Ryan/Invision
© AP Photo / Vincent YuБолливудская актриса Джая Бхадури
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Болливудская актриса Джая Бхадури
© AP Photo / Vincent Yu
© AP Photo / Rajesh NirgudeБолливудская актриса Хема Малини
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Болливудская актриса Хема Малини
© AP Photo / Rajesh Nirgude
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Кадр из фильма "Найти друг друга"
© Nasir Hussain Films (1973)
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Актер Шахрух Хан
© AP Photo / Joel Ryan/Invision
3 из 6
Болливудская актриса Джая Бхадури
© AP Photo / Vincent Yu
4 из 6
Болливудская актриса Хема Малини
© AP Photo / Rajesh Nirgude
Но в начале 1970-х в моду вошли масала (направление, названное в честь популярной смеси специй). В этих картинах режиссеры, чтобы добиться вау-эффекта, сочетали сразу несколько жанров: боевик, комедию, романтику, драму или мелодраму. Первым таким проектом стала лента 1973 года "Найти друг друга". После ее успеха масала были в тренде почти 50 лет. Благодаря им прославились многие болливудские суперзвезды. И именно эти картины так полюбили советские зрители.