Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210815/bollywood-1745555782.html
Настоящее индийское кино: как изменился Болливуд
Настоящее индийское кино: как изменился Болливуд - РИА Новости, 15.08.2021
Настоящее индийское кино: как изменился Болливуд
В Индии 15 августа отмечают День независимости. Культура страны самобытна — в том числе и в кинематографе. Многие знатоки и критики не воспринимают всерьез... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T08:00
2021-08-15T08:06
культура
сша
лос-анджелес
бомбей
дэнни бойл
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745462745_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_b2aae23fa0eb6ffe94451aa52ce685a4.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Индии 15 августа отмечают День независимости. Культура страны самобытна — в том числе и в кинематографе. Многие знатоки и критики не воспринимают всерьез Болливуд: слишком наигранно, нереалистично, поют, когда нужно плакать, танцуют, когда нужно драться. Тем не менее индийская киноиндустрия одна из крупнейших в мире. На болливудских студиях выпускают около двух тысяч картин в год — больше, чем в Голливуде. Почему зрители так полюбили "Jimmy Jimmy Aaja Aaja" и что такое фильмы масала — в материале РИА Новости.Уже не "Танцор диско""Индийские фильмы сейчас выглядят не совсем так, как во времена "Зиты и Гиты", и некоторых поклонников это расстраивает", — говорит кинокритик Анна Кукулина.По ее словам, Болливуд приходит к западному формату, которому долгие годы пытался не подражать. Но, хотя режиссеры снимают реалистичное кино (триллер "Розовый", боевик "Дангал"), от песен и танцев до конца не отказываются — даже в драмах и детективах они есть.Все-таки "индийский фильм без музыки — это аномалия", — отмечает Шубхра Гупта, автор книги "50 фильмов, изменивших Болливуд, 1995-2015 годы".Правда, сейчас больше электроники, рок-ритмов. "Мелодии "вестернизированные". А если композиторы работают на основе классической индийской музыки, то либо прямо в русле вековых традиций, либо как-то уж сильно перекручивают с современными направлениями", — поясняет Анна Кукулина.Кто это смотритБолливудское кино, так же, как китайское, корейское, японское и бразильское, прекрасно вписывается в общий тренд — разнообразие. Тем, кто не хочет смотреть голливудский мейнстрим, есть из чего выбрать. "Некоторые предпочитают индийские фильмы. Они экзотичны, но понятны, эмоциональны и красочны. Ну и многие, конечно, любят музыку", — считает кинокритик.Несмотря на интернет-троллей, которые создают целые подборки с комичными сценами, поклонники у болливудских картин есть во всем мире.Но основной спрос — внутри страны. Население Индии — полтора миллиарда, этого хватает для развития кинобизнеса. В Мумбае ежегодно выпускают от полутора до двух тысяч фильмов (в Голливуде около тысячи). Для примера: в 2018-м кассовые сборы в стране достигли рекордных 1,4 миллиарда долларов, при этом на голливудские картины приходилось только десять процентов продаж билетов. Эта цифра немного выросла в 2019-м из-за успеха "Мстителей: Финал".За пределами страны, по словам Анны Куклиной, такие картины смотрит прежде всего диаспора, а также близкие по менталитету и эстетике страны Центральной и Юго-Восточной Азии и Китай.НостальгияВ США, Европе и России болливудские фильмы выбирают в основном из-за симпатии к определенным актерам, красочным танцевальным сценам и разноцветным сари. В нашу страну индийское кино пришло в 1950-е и стало редкой возможностью для советских людей прикоснуться к чему-то экзотическому — хотя бы через экран. "Бродяга", "Бобби", "Танцор Диско", "Зита и Гита" — эти картины многие до сих пор пересматривают с чувством ностальгии."Индийские фильмы старомодны и они про любовь. В них показана чистая романтика между мужчиной и женщиной. Он — герой, а она — прекрасная принцесса, которую необходимо спасти", — пишет на кинофоруме в Сети зритель Анатолий Дащенко.Не как всеКино в Индии всегда развивалось по собственному сценарию. Даже когда страна была британской колонией (с 1858 по 1947-й), там снимали самобытные ленты. Например, по мотивам древнеиндийских эпосов вроде "Махабхарата" или "Рамаяна". Первый полнометражный индийский фильм "Раджа Харишчандра", вышедший в 1913-м, основан как раз на этих произведениях.В 1950-1960 годах на местных киностудиях стали делать много реалистичных фильмов: об отношениях с Пакистаном, о борьбе за независимость от англичан, о социальных проблемах.Но в начале 1970-х в моду вошли масала (направление, названное в честь популярной смеси специй). В этих картинах режиссеры, чтобы добиться вау-эффекта, сочетали сразу несколько жанров: боевик, комедию, романтику, драму или мелодраму. Первым таким проектом стала лента 1973 года "Найти друг друга". После ее успеха масала были в тренде почти 50 лет. Благодаря им прославились многие болливудские суперзвезды. И именно эти картины так полюбили советские зрители.
https://ria.ru/20210812/kino-1745379036.html
сша
лос-анджелес
бомбей
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745462745_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_76c7e6314f672b66157559c1ec606ed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, лос-анджелес, бомбей, дэнни бойл, новости культуры, кино и сериалы
08:00 15.08.2021 (обновлено: 08:06 15.08.2021)
 

Настоящее индийское кино: как изменился Болливуд

© AP Photo / Rafiq MaqboolКадр из индийского фильма "Блистательный Сингх"
Кадр из индийского фильма Блистательный Сингх - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Индии 15 августа отмечают День независимости. Культура страны самобытна — в том числе и в кинематографе. Многие знатоки и критики не воспринимают всерьез Болливуд: слишком наигранно, нереалистично, поют, когда нужно плакать, танцуют, когда нужно драться. Тем не менее индийская киноиндустрия одна из крупнейших в мире. На болливудских студиях выпускают около двух тысяч картин в год — больше, чем в Голливуде. Почему зрители так полюбили "Jimmy Jimmy Aaja Aaja" и что такое фильмы масала — в материале РИА Новости.

Уже не "Танцор диско"

"Индийские фильмы сейчас выглядят не совсем так, как во времена "Зиты и Гиты", и некоторых поклонников это расстраивает", — говорит кинокритик Анна Кукулина.
По ее словам, Болливуд приходит к западному формату, которому долгие годы пытался не подражать. Но, хотя режиссеры снимают реалистичное кино (триллер "Розовый", боевик "Дангал"), от песен и танцев до конца не отказываются — даже в драмах и детективах они есть.
© NH Studioz (2016)Кадр из фильма "Розовый"
Кадр из фильма Розовый
1 из 2
Кадр из фильма "Розовый"
© NH Studioz (2016)
© Aamir Khan Productions Ltd. (2016)

Эпизод из фильма "Дангал"

Кадр из фильма Дангал
2 из 2

Эпизод из фильма "Дангал"

© Aamir Khan Productions Ltd. (2016)
1 из 2
Кадр из фильма "Розовый"
© NH Studioz (2016)
2 из 2

Эпизод из фильма "Дангал"

© Aamir Khan Productions Ltd. (2016)
Все-таки "индийский фильм без музыки — это аномалия", — отмечает Шубхра Гупта, автор книги "50 фильмов, изменивших Болливуд, 1995-2015 годы".
Правда, сейчас больше электроники, рок-ритмов. "Мелодии "вестернизированные". А если композиторы работают на основе классической индийской музыки, то либо прямо в русле вековых традиций, либо как-то уж сильно перекручивают с современными направлениями", — поясняет Анна Кукулина.

Кто это смотрит

Болливудское кино, так же, как китайское, корейское, японское и бразильское, прекрасно вписывается в общий тренд — разнообразие. Тем, кто не хочет смотреть голливудский мейнстрим, есть из чего выбрать. "Некоторые предпочитают индийские фильмы. Они экзотичны, но понятны, эмоциональны и красочны. Ну и многие, конечно, любят музыку", — считает кинокритик.
Несмотря на интернет-троллей, которые создают целые подборки с комичными сценами, поклонники у болливудских картин есть во всем мире.
Но основной спрос — внутри страны. Население Индии — полтора миллиарда, этого хватает для развития кинобизнеса. В Мумбае ежегодно выпускают от полутора до двух тысяч фильмов (в Голливуде около тысячи). Для примера: в 2018-м кассовые сборы в стране достигли рекордных 1,4 миллиарда долларов, при этом на голливудские картины приходилось только десять процентов продаж билетов. Эта цифра немного выросла в 2019-м из-за успеха "Мстителей: Финал".

"После тяжелого дня нам нравится прятаться от суровой реальности и наблюдать, как молодые люди на экране хотят стать героями, влюбленные — воссоединиться, а старшие мечтают, чтобы их ценности переходили из поколения в поколение. Все это случается только в стереотипных фильмах Болливуда. Они идеально вписались в уклад нашей жизни", — отмечает на форуме об индийском кино зритель Сатаник Гангули.

За пределами страны, по словам Анны Куклиной, такие картины смотрит прежде всего диаспора, а также близкие по менталитету и эстетике страны Центральной и Юго-Восточной Азии и Китай.

Ностальгия

В США, Европе и России болливудские фильмы выбирают в основном из-за симпатии к определенным актерам, красочным танцевальным сценам и разноцветным сари.
В нашу страну индийское кино пришло в 1950-е и стало редкой возможностью для советских людей прикоснуться к чему-то экзотическому — хотя бы через экран. "Бродяга", "Бобби", "Танцор Диско", "Зита и Гита" — эти картины многие до сих пор пересматривают с чувством ностальгии.
© B. Subhash Movie Unit (1982)Кадр из фильма "Танцор диско"
Кадр из фильма Танцор диско
© B. Subhash Movie Unit (1982)
Кадр из фильма "Танцор диско"
"Индийские фильмы старомодны и они про любовь. В них показана чистая романтика между мужчиной и женщиной. Он — герой, а она — прекрасная принцесса, которую необходимо спасти", — пишет на кинофоруме в Сети зритель Анатолий Дащенко.

Не как все

Кино в Индии всегда развивалось по собственному сценарию. Даже когда страна была британской колонией (с 1858 по 1947-й), там снимали самобытные ленты. Например, по мотивам древнеиндийских эпосов вроде "Махабхарата" или "Рамаяна". Первый полнометражный индийский фильм "Раджа Харишчандра", вышедший в 1913-м, основан как раз на этих произведениях.
© Public DomainКадр из фильма "Раджа Харишчандра" (1913)
Кадр из фильма Раджа Харишчандра (1913)
© Public Domain
Кадр из фильма "Раджа Харишчандра" (1913)
В 1950-1960 годах на местных киностудиях стали делать много реалистичных фильмов: об отношениях с Пакистаном, о борьбе за независимость от англичан, о социальных проблемах.
© Nasir Hussain Films (1973) Кадр из фильма "Найти друг друга"
Кадр из фильма Найти друг друга
1 из 6
Кадр из фильма "Найти друг друга"
© Nasir Hussain Films (1973)
© AP Photo / Joel Ryan/Invision

Актер Шахрух Хан

Актёр Шахрух Хан
2 из 6

Актер Шахрух Хан

© AP Photo / Joel Ryan/Invision
© AP Photo / Vincent YuБолливудская актриса Джая Бхадури
Болливудская актриса Джая Бхадури
3 из 6
Болливудская актриса Джая Бхадури
© AP Photo / Vincent Yu
© AP Photo / Rajesh NirgudeБолливудская актриса Хема Малини
Болливудская актриса Хема Малини
4 из 6
Болливудская актриса Хема Малини
© AP Photo / Rajesh Nirgude
CC BY 3.0 / BACHCHAN_Amitabh: Studio Harcourt /

Актер Амитабх Баччан

Актёр Амитабх Баччан
5 из 6

Актер Амитабх Баччан

CC BY 3.0 / BACHCHAN_Amitabh: Studio Harcourt /
© Public Domain

Актер Дхармендра в молодости

Актёр Дхармендра в молодости
6 из 6

Актер Дхармендра в молодости

© Public Domain
1 из 6
Кадр из фильма "Найти друг друга"
© Nasir Hussain Films (1973)
2 из 6

Актер Шахрух Хан

© AP Photo / Joel Ryan/Invision
3 из 6
Болливудская актриса Джая Бхадури
© AP Photo / Vincent Yu
4 из 6
Болливудская актриса Хема Малини
© AP Photo / Rajesh Nirgude
5 из 6

Актер Амитабх Баччан

CC BY 3.0 / BACHCHAN_Amitabh: Studio Harcourt /
6 из 6

Актер Дхармендра в молодости

© Public Domain
Но в начале 1970-х в моду вошли масала (направление, названное в честь популярной смеси специй). В этих картинах режиссеры, чтобы добиться вау-эффекта, сочетали сразу несколько жанров: боевик, комедию, романтику, драму или мелодраму. Первым таким проектом стала лента 1973 года "Найти друг друга". После ее успеха масала были в тренде почти 50 лет. Благодаря им прославились многие болливудские суперзвезды. И именно эти картины так полюбили советские зрители.
Кадр из фильма Аннетт
12 августа, 08:00Культура
Рейнольдс сразится с Вайтити, Драйвер женится на Котийяр. Кино недели
 
КультураСШАЛос-АнджелесБомбейДэнни БойлНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
03:10"Будет на вес золота": украинцам предрекли нехватку питьевой воды
03:09ФСБ: Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году
03:00Юрист рассказал, как бороться с пьяницами на лавочках у подъездов
Лента новостейМолния