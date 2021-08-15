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В донецкой больнице произошла авария в системе подачи кислорода для ИВЛ
В донецкой больнице произошла авария в системе подачи кислорода для ИВЛ - РИА Новости, 15.08.2021
В донецкой больнице произошла авария в системе подачи кислорода для ИВЛ
Авария в системе подачи кислорода для оборудования искусственной вентиляции легких произошла в одной из больниц Донецка, информации о жертвах и пострадавших... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T10:54
2021-08-15T10:54
в мире
донецк (донецкая область)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
мчс днр
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Авария в системе подачи кислорода для оборудования искусственной вентиляции легких произошла в одной из больниц Донецка, информации о жертвах и пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.ЧП произошло накануне."Донецк, Киевский район, ЦГКБ №1, инфекционное отделение – порыв в подземной магистрали системы кислородоподающего оборудования для аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении МЧС ДНР.По данным ведомства, специалисты оперативно приступили к восстановительным работам."От МЧС ДНР привлекалось четыре единицы техники и 15 человек личного состава" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210811/problemy-1745325468.html
донецк (донецкая область)
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в мире, донецк (донецкая область), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, мчс днр
10:54 15.08.2021
 
В донецкой больнице произошла авария в системе подачи кислорода для ИВЛ

В донецкой больнице произошла авария в системе подачи кислорода для ИВЛ, пострадавших нет

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы
Вентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Авария в системе подачи кислорода для оборудования искусственной вентиляции легких произошла в одной из больниц Донецка, информации о жертвах и пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
ЧП произошло накануне.
"Донецк, Киевский район, ЦГКБ №1, инфекционное отделение – порыв в подземной магистрали системы кислородоподающего оборудования для аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении МЧС ДНР.
По данным ведомства, специалисты оперативно приступили к восстановительным работам.
"От МЧС ДНР привлекалось четыре единицы техники и 15 человек личного состава" - говорится в сообщении.
Кислородная станция на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 13:05
Меняйло рассказал о ЧП с подачей кислорода в больнице во Владикавказе
 
В миреДонецк (Донецкая область)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая Народная РеспубликаМЧС ДНР
 
 
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