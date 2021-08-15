https://ria.ru/20210815/avariya-1745796444.html

В донецкой больнице произошла авария в системе подачи кислорода для ИВЛ

В донецкой больнице произошла авария в системе подачи кислорода для ИВЛ - РИА Новости, 15.08.2021

В донецкой больнице произошла авария в системе подачи кислорода для ИВЛ

Авария в системе подачи кислорода для оборудования искусственной вентиляции легких произошла в одной из больниц Донецка, информации о жертвах и пострадавших... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T10:54

2021-08-15T10:54

2021-08-15T10:54

в мире

донецк (донецкая область)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

мчс днр

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Авария в системе подачи кислорода для оборудования искусственной вентиляции легких произошла в одной из больниц Донецка, информации о жертвах и пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.ЧП произошло накануне."Донецк, Киевский район, ЦГКБ №1, инфекционное отделение – порыв в подземной магистрали системы кислородоподающего оборудования для аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении МЧС ДНР.По данным ведомства, специалисты оперативно приступили к восстановительным работам."От МЧС ДНР привлекалось четыре единицы техники и 15 человек личного состава" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210811/problemy-1745325468.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (донецкая область), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, мчс днр