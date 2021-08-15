https://ria.ru/20210815/afganistan-1745853621.html

Талибы заявили, что докажут способность обеспечить безопасность афганцев

Талибы заявили, что докажут способность обеспечить безопасность афганцев - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы заявили, что докажут способность обеспечить безопасность афганцев

Глава политического офиса движения "Талибан"* Абдул Гани Барадар заявил, что теперь талибам предстоит пройти испытание и доказать, способны ли они обеспечить... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T23:40

2021-08-15T23:40

2021-08-15T23:40

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава политического офиса движения "Талибан"* Абдул Гани Барадар заявил, что теперь талибам предстоит пройти испытание и доказать, способны ли они обеспечить безопасность и благополучие афганцев, передает местный телеканал 1TV News.Также Барадар заявил, что представители движения не думали, что одержат "триумфальную победу" таким образом.Ранее источник РИА Новости заявлял, что делегация во главе с Барадаром возглавит администрацию президента Афганистана.Ситуация в этой стране в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы в Афганистане. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745851359.html

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838561.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан