https://ria.ru/20210815/afganistan-1745853621.html
Талибы заявили, что докажут способность обеспечить безопасность афганцев
Талибы заявили, что докажут способность обеспечить безопасность афганцев - РИА Новости, 15.08.2021
Талибы заявили, что докажут способность обеспечить безопасность афганцев
Глава политического офиса движения "Талибан"* Абдул Гани Барадар заявил, что теперь талибам предстоит пройти испытание и доказать, способны ли они обеспечить... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T23:40
2021-08-15T23:40
2021-08-15T23:40
обострение ситуации в афганистане
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кабул (город)
талибан
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава политического офиса движения "Талибан"* Абдул Гани Барадар заявил, что теперь талибам предстоит пройти испытание и доказать, способны ли они обеспечить безопасность и благополучие афганцев, передает местный телеканал 1TV News.Также Барадар заявил, что представители движения не думали, что одержат "триумфальную победу" таким образом.Ранее источник РИА Новости заявлял, что делегация во главе с Барадаром возглавит администрацию президента Афганистана.Ситуация в этой стране в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы в Афганистане. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745851359.html
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
Талибы заявили, что докажут способность обеспечить безопасность афганцев
Движение "Талибан"* заявило, что докажет способность обеспечить безопасность и благополучие афганцев