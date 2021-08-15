https://ria.ru/20210815/afganistan-1745851359.html
Талибы взяли под контроль телевидение
Талибы взяли под контроль телевидение - РИА Новости, 15.08.2021
Талибы взяли под контроль телевидение
Талибы взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле, передает телеканал Аl-Arabiya. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T22:49
2021-08-15T22:49
2021-08-15T23:25
в мире
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_df892fc8286b0749ee42de004991dae3.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Талибы взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле, передает телеканал Аl-Arabiya."Талибан"* контролирует государственное телевидение в Кабуле и призывает граждан успокоиться", —сообщили в эфире канала.Ранее "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745831848.html
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d110478dd5878284f28c18143cb8b608.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан
22:49 15.08.2021 (обновлено: 23:25 15.08.2021)
Талибы взяли под контроль телевидение
Движение "Талибан"* взяло под контроль телевидение и обратилось к афганцам