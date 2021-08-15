https://ria.ru/20210815/afganistan-1745851359.html

Талибы взяли под контроль телевидение

Талибы взяли под контроль телевидение - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы взяли под контроль телевидение

Талибы взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле, передает телеканал Аl-Arabiya. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T22:49

2021-08-15T22:49

2021-08-15T23:25

в мире

афганистан

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Талибы взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле, передает телеканал Аl-Arabiya."Талибан"* контролирует государственное телевидение в Кабуле и призывает граждан успокоиться", —сообщили в эфире канала.Ранее "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745831848.html

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

афганистан

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в мире, афганистан