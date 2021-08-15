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Гани возложил на талибов ответственность за "честь и самосохранение" народа
Гани возложил на талибов ответственность за "честь и самосохранение" народа - РИА Новости, 15.08.2021
Гани возложил на талибов ответственность за "честь и самосохранение" народа
Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну, заявил, что отныне боевики движения "Талибан"* несут ответственность за "честь, РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T21:21
2021-08-15T21:21
2021-08-15T22:01
обострение ситуации в афганистане
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну, заявил, что отныне боевики движения "Талибан"* несут ответственность за "честь, собственность и самосохранение" афганского народа.Также он подчеркнул, что будет продолжать "служить своему народу".* Террористическая группировка, запрещенная в России
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талибан, афганистан, facebook
21:21 15.08.2021 (обновлено: 22:01 15.08.2021)
Гани возложил на талибов ответственность за "честь и самосохранение" народа
Президент Афганистана Гани возложил на талибов ответственность за "честь и самосохранение" народа