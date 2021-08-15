https://ria.ru/20210815/afganistan-1745846349.html

Гани возложил на талибов ответственность за "честь и самосохранение" народа

Гани возложил на талибов ответственность за "честь и самосохранение" народа - РИА Новости, 15.08.2021

Гани возложил на талибов ответственность за "честь и самосохранение" народа

Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну, заявил, что отныне боевики движения "Талибан"* несут ответственность за "честь, РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T21:21

2021-08-15T21:21

2021-08-15T22:01

обострение ситуации в афганистане

талибан

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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну, заявил, что отныне боевики движения "Талибан"* несут ответственность за "честь, собственность и самосохранение" афганского народа.Также он подчеркнул, что будет продолжать "служить своему народу".* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838561.html

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талибан, афганистан, facebook